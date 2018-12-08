به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر امروز شنبه در آیین کلنگ زنی شهرک صنعتی غیردولتی شیشه زرین در تبریز با اشاره به اینکه راهاندازی شرکهای تخصصی با سرمایهگذاری بخش خصوصی از اولویتهای وزارت صنعت است، اظهار داشت: هدف ما از حمایت از شهرکهای صنعتی غیردولتی در راستای تکمیل زنجیره تولید است.
رحمانی افزود: شهرک صنعتی غیردولتی شیشه زرین تبریز توانایی در زنجیره تولید خود محصولات خاص مانند شیشههای خم خودرو و سولارهای خورشیدی برای تولید برق را دارد.
وی بابیان اینکه ایران بهعنوان سومین کشور در دنیا توانسته به این تکنولوژی دست یابد و آن را بومیسازی کند، گفت: تکمیل زنجیره تولید نیازها کشور میتواند قیمت تمامشده کالا را کاهش دهد و امیدواریم بتوانیم این صنایع را در اقصی نقاط کشور راهاندازی کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی پیش از این در مراسم افتتاح کارخانه خط تولید شیشه آذر تبریز شرکت کرده بود.
کارخانه خط تولید شیشه آذر محصولاتی از جمله شیشههای قابلمصرف برای بازار داخلی و شیشههای خودرو تولید میکند.
عملیات اجرایی احداث شهرک صنعتی غیردولتی شیشه زرین در زمینی به مساحت ۸۵ هکتار و با سرمایهگذاری بیش از ۶ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال ۲۸۰۰ نفری آغاز شد.
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