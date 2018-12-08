۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمان با اشاره به عهدشکنی آمریکا در زمینه توافقنامه بین المللی برجام، گفت: این مساله باعث شرایط اقتصادی خاصی در کشور شد.

وی بهانه آمریکا برای خروج از برجام را نادیده گرفتن منافع آمریکا دانست و افزود: آمریکا تصور می کرد که بعد از خروجش از برجام ایران هم بلافاصله از این تواقفنامه بین المللی خارج شده و در نتیجه برجام لغو می شود.

وی تامین منافع ملی کشور را ملاک عمل مسئولان نظام دانست و افزود: امروز مشاهده می کنید که برخلاف پنج سال قبل که همه دینا پشت سر آمریکا بودند؛ امروز شرایط به گونه ای شده که همه دنیا به غیر از چند کشور از ایران حمایت می کنند.

سلطانی‌فر با اشاره به اینکه امروز جبهه ایران قدرتمند و قوی است، عنوان کرد: امروز اروپایی ها ساز و کار برنامه اجرایی را تنظیم کرده اند تا ضمن بهره مندی از عواید برجام، شاهد گسترش ارتباطات پولی، بانکی و تجاری ایران با دنیا باشیم.

وزیر ورزش و جوانان از وحدت و انسجام داخلی به عنوان عامل مهم برای مقابله با آمریکا نام برد و افزود: از این طریق می توان تحریم های غیرعادلانه و غیرقانونی را شکست داد.

فعالیت ۲۱۱۵ سمن در کشور

وی از فعالیت ۲ هزار و ۱۱۵ سمن در سطح کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر سمن ها شناسه مستقل دریافت کرده و توسط وزارت کشور به رسمیت شناخته می شوند.

سلطانی‌فر به افزایش رقم تسهیلات ازدواج جوانان به ۱۵ میلیون تومان برای هر کدام از زوجین طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج از سوی بانک ها پرداخت شد.

وزیر ورزش از پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج طی نیمه ابتدایی سال جاری خبر داد و افزود: این رقم تا پایان امسال به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

برگزاری اجلاس مجمع ملی سمن‌های جوانان

وزیر ورزش و جوانان به وجود ۹۳ خانه جوان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: حداقل باید هر شهرستان یک خانه جوان و مراکز استان ها دو خانه جوان داشته باشند.

وی خواستارتعیین تکلیف و بازگرداندن خانه جوان کرمان از سوی از استاندار و نمایندگان کرمان شد و بیان کرد: امروز زمینه مشارکت جدی جوانان در حوزه های مختلف با گسترش سمن ها فراهم شده است.

سلطانی‌فر عضویت ۲۰۰ هزار نفر در سمن های جوانان را نشانه ارتباط خوب بین دولت، حکومت و جوانان دانست و ادامه داد: گسترش دفاتر مشاوره و راهنمای ازدواج، برگزاری دوره های مختلف آموزش و راهنمایی و تشکیل مجمع ملی سمن های جوانان از جمله فعالیت های انجام شده است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: اجلاس مجمع ملی سمن‌های جوانان در کرمان بهمن ماه برگزار می شود.