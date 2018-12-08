پیام قیام ۹ دی مردم حمایت از نظام و انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت مراسم شهدای ۱۰ دی ورامین و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت : شهدای قیام ده دی ۵۷ ورامین ، نماد بصیرت و تفکر انقلابی ملت ایران هستند که مظلومانه برای پیروزی انقلاب جان خود را تقدیم اسلام کردند.

وی افزود : شأن شهیدانی در قیام ۱۰ دی ۵۷ به شهادت رسیدند باید با بیان علل شکل گیری این نهضت که به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد همراه باشد و در این مسیر باید از چهره های شاخص نظام برای بیان دستاوردهای این انقلاب استفاده کرد.

فرماندار ورامین تأکید کرد: مهم ترین هدف در برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ده دی ، بیان دستاوردهای نظامی است که به برکت خون هزاران شهید به دست آمده است.

کاغذلو اضافه کرد: جوانان امروز که روزهای انقلاب و آشوب های نخستین روزهای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی را ندیده و درک نکرده اند باید با واقعیت و ریشه های حرکت مردم ایران به رهبری امام راحل آشنا شوند تا بیش از گذشته قدردان نعمت انقلاب اسلامی باشند.

وی تأکید کرد: خروجی برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر باید به افزایش بصیرت و شناخت مردم و به ویژه جوانان منجر شود.

فرماندار ورامین افزود : مردم ایران اسلامی در تمامی برهه های حساس و با وجود تمامی تحریم ها ، تهدیدات و فشارهای اقتصادی پای ارزش های نظام ایستاده اند و هیچ چیز نتوانسته آن ها را از انقلاب جدا کند ، مردم در تمامی راهپیمایی ها ، انتخابات و مراسمی نظیر ۹ دی که نظام به آن ها نیاز داشته وارد میدان شده و توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند.

وی گفت : دشمن در هجمه به نظام جمهوری اسلامی ، ولایت فقیه را به عنوان ستون اصلی خیمه انقلاب هدف قرار داده اند ، برنام های دهه مبارک فجر ورامین باید عشق و ارادت مردم را نسبت به ولایت فقیه افزایش دهد.