جذب اعتبارات اسناد خزانه از سوی دستگاه های اجرایی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مساله جذب اعتبارات اسناد خزانه از سوی دستگاه های اجرایی استان مرکزی با توجه به اینکه یک ماه فرصت برای این مهم باقی مانده، بایستی مدنظر دستگاه های اجرایی استان مرکزی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای جذب اسناد خزانه دستگاه‌ های اجرایی تا ۲۴ دی ماه سال جاری فرصت دارند و در صورتی عدم پیگیری، اعتبار مذکور به دیگر دستگاه‌ ها و شهرستان ها تعلق می گیرد.

آقازاده در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: در راستای تحقق توسعه در مناطق روستایی و ایجاد اشتغال در روستاها، با توجه به ظرفیت هایی که روستای سمقاور کمیجان در تولید مصنوعات چوبی دارد، تصمیم گرفته شد که ۴۹هکتار از اراضی این روستا برای اشتغال در این حوزه و راه اندازی کارگاه های تولیدی اختصاص داده شود.

استاندار مرکزی افزود: در این زمینه نیاز است که شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی بررسی ها و اقدامات لازم را به انجام برساند و زیرساخت این امر فراهم شود.

آقازاده بیان کرد: با توجه به موقعیت مکانی این اراضی به نظر می رسد که مشکلی از نظر تامین زیرساخت هایی چون آب و برق وجود نداشته باشد، در این رابطه پیگیری های لازم انجام شود.

وی خاطرنشان ساخت: این اقدام زمینه ایجاد اشتغال و درآمدزایی پایدار را برای مردم این منطقه مهیا می سازد و لازم است که با توجه به اهمیت مساله اشتغال و توسعه روستاها، فراهم سازی شرایط لازم برای تحقق این مهم با شتاب و جدیت در دستور کار قرار گیرد و این اقدام در کارگروه امور زیربنایی استان نیز بررسی شود.