توسعه فضاهای همگانی به برنامه پنج ساله سوم پایتخت اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و دومین جسله کمیته معماری با موضوع «توسعه فضاهای همگانی از طریق ایجاد میدانهای پیاده» با حضور علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران، برزین ضرغامی رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران، نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱، اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری منطقه یک، محمدرضا دهداری پور شهردار منطقه ۶ و اعضای کمیته معماری و طرحهای شهری در سالن اجتماعات زیباسازی برگزار شد.
علی اعطا با بیان اینکه یکی از برنامههای کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در سال ۹۷ توسعه فضاهای همگانی است، اظهار کرد: مطالعاتی که در این زمینه انجام شده به احکام لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران اضافه خواهد شد و در همین رابطه پروژههایی هم پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه تلاشهای زیادی انجام شده تا این اقدام از سال ۹۷ آغاز شود، تصریح کرد: قرار شد تا در تعدادی از مناطق شهرداری تهران و سازمان زیباسازی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در پایان سال ۹۷ نتایج مشخصی در دست باشد.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات متعدد در این باره تصمیم بر این تا چند موضع مشخص برای این امر شناسایی شود، تصریح کرد: این موضعها در شمال، مرکز و جنوب شهر تهران شناسایی شده است و برای آنها پروژههایی تعریف خواهد شد.
اعطا با بیان اینکه توسعههای فضاهای همگانی از طریق ایجاد میدانهای پیاده یکی از برنامههای کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیته معماری و طرح های شهری است، اضافه کرد: پیش بینی میکنیم تا در انتهای سال ۹۷ بتوانیم نتایج روشنی داشته باشیم و در اصلاحیه لایحه برنامه سوم مواردی مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فضاهایی برای توسعه میدانهای پیاده در سه منطقه ۱۱، ۶ و ۱ در نظر گرفته شده است، افزود: تشکیل ستادی مستقر در سازمان زیباسازی به منظور هماهنگی از جمله برنامههای پیش رو است تا مباحث مربوط به این موضوع را پیگیری کند.
در ادامه این جلسه، اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری منطقه یک، درباره باغ فردوس؛ مکانی که در این منطقه برای توسعه میدانهای پیاده در نظر گرفته شده، توضیح داد: باغ فردوس فضای بسیار مناسبی برای این منظور است و برای تبدیل شدن به میدان پیاده تنها به اصلاحات کوچکی نیازمند است.
وی از میدان کاشانک هم به عنوان فضایی که میتوان از آن برای ایجاد میدانهای پیاده استفاده کرد نام برد و گفت: این فضای محلی و سنتی هم میتواند فضای مناسبی برای توسعه فضاهای همگانی باشد.
محمدرضا دهداری پور شهردار منطقه ۶، در ادامه این جلسه با بیان اینکه توسعه فضاهای همگانی در خیابان برادران مظفر چند ماهی است که مورد مطالعه شهرداری منطقه ۶ قرار گرفته است، اضافه کرد: کار مطالعاتی این طرح تقریبا پایان یافته و اگر این طرح تایید شود فراخوانی برای مشارکت و سرمایهگذاری به منظور اجرا اعلام خواهد شد.
در ادامه، نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ گفت: طرح ساماندهی و زیبا سازی میدان راهآهن از حدود سه سال قبل آغاز شده وایجاد میدانهای پیاده میتواند نقطه نهایی این اقدام باشد.
وی با بیان اینکه مطالعات ایجاد میدان پیاده در این منطقه از یک ماه قبل آغاز شده است، تصریح کرد: بعد از اتمام طرح میدان پیاده موضوع پیرایش بدنه میدان راهآهن مدنظر قرار میگیرد، فضایی در این محدوده وجود دارد که با موافقت شرکت راهآهن در نظر داریم تا آنجا را به یک موزه ریلی تبدیل کنیم، اولین قطاری که وارد ایران شده هم در این موزه به نمایش گذاشته میشود.
شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه میدان حسن اباد هم میتواند محیط مناسبی برای ایجاد میدان پیاده باشد، ادامه داد: بستر لازم هم برای انجام این کار آماده است، در همین محیط ما شاهد فضای مناسب شبانه سیتیر هستیم و امیدواریم حسن آباد هم به همین اندازه پررونق شود. تقویت حیات شبانه در حسنآباد با توجه به بستر حملونقل عمومی مناسب در دستور کار شهرداری منطقه ۱۱ قرار دارد.
آبادیان با بیان اینکه در همین راستا شهرداری منطقه ۱۱ پیشنهاداتی را آماده کرده است، اضافه کرد: بهتر است در کنار سازمان زیباسازی؛ شرکت ساماندهی مشاغل هم به این موضوع ورود پیدا کند زیرا بخشی از موضوعات مطرح شده در حیطه کاری این شرکت است.
اعطا در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه امکان انتخابهای متعددی وجود دارد، گفت: اما در نهایت باید تمرکز ما بر تعداد نقاط انتخابی مشخصی باشد؛ تا پایان امسال به یک نتیجه روشن برسیم. در حال حاضر بهتر است روی سه نقطهای که در نظر گرفتیم تمرکز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید از تجاری سازی این فضاها پرهیز شود، گفت: این مکانها نباید از یک فضای عمومی به فضاهایی شبه عمومی تبدیل شود. فعالیتهایی که در این فضاها قرار است انجام شود باید با هویت این اماکن رابطه معناداری داشته باشد، اما در نهایت برای نحوه بهرهبرداری باید یک نقشه مشخص وجود داشته باشد.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه در بحث شیوه بهرهبرداری شهرداری به تنهایی نمیتواند ایفای نقش کند، اضافه کرد: بخش خصوصی هم باید به این موضوع ورود پیدا کند؛ اما در مورد کیفیت و شیوه آن باید بررسیهای لازم انجام شود.
وی با اشاره به ستادی که باید موضوع گسترش فضاهای عمومی را پیگیری کند، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که دبیر خانه این ستاد در سازمان زیباسازی باشد و نمایندگانی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، معاونت حمل و نقل، معاونت فرهنگی و اجتماعی، سازمان فرهنگی هنری و مناطق مرتبط شهرداری مرتبط حضور داشته باشند.
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