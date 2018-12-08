پیمانکاران بی مسئولیت مسکن مهر منتظر برخورد قضایی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله طاهرخانی بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران مسکن مهر پردیس طی سخنانی اظهار داشت: پردیس از بزرگ‌ترین پروژه‌های مسکن مهر در کشور است و در این شهر در کنار ساخت مسکن زیرساخت‌ها نیز اجرا شده است.

وی توپوگرافی پردیس را خاص دانست و افزود: این امر ساخت‌وساز را بسیار پیچیده کرده بود و حجم کار بسیار زیادی روبه‌رو شدیم اما بخشی از کارها انجام و بخشی نیز باقی‌مانده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سرعت در تصمیم‌گیری یکی از عوامل موفقیت مدیران در پروژه‌های مسکن مهر است، گفت: باید با تعامل مشکلات را حل کنیم و بدون دلیل مسائل را پیچیده نکنیم.

وی شرایط پردیس را مناسب‌ خواند و گفت: واحدهای بسیاری در پردیس در مرحله نازک‌کاری هستند و با کمی تلاش به مرحله افتتاح خواهند رسید.

طاهرخانی اضافه کرد: برخی از پیمانکاران به مسؤولیت و وظایف خود عمل نکردند و باعث توقف در کار شدند و باید با پیمانکارانی که قصد کار کردن ندارند، از طریق دستگاه قضایی پیگیری و برخورد جدی شود.

مدیر عامل شرکت شهرهای جدید کشور گفت: به این پیمانکاران که تمام فرصت‌ها را در اختیارشان گذاشته‌ایم ولی توقعات را برآورده نکرده‌اند نباید فرصت مجدد داد.