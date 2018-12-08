  1. استانها
  2. تهران
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۸

معاون وزیر راه:

پیمانکاران بی مسئولیت مسکن مهر منتظر برخورد قضایی باشند

پیمانکاران بی مسئولیت مسکن مهر منتظر برخورد قضایی باشند

پردیس- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیمانکاران بی مسئولیت در مسکن مهر منتظر برخورد قضایی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله طاهرخانی بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران مسکن مهر پردیس طی سخنانی اظهار داشت: پردیس از بزرگ‌ترین پروژه‌های مسکن مهر در کشور است و در این شهر در کنار ساخت مسکن زیرساخت‌ها نیز اجرا شده است.

وی توپوگرافی پردیس را خاص دانست و افزود: این امر ساخت‌وساز را بسیار پیچیده کرده بود و حجم کار بسیار زیادی روبه‌رو شدیم اما بخشی از کارها انجام و بخشی نیز باقی‌مانده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سرعت در تصمیم‌گیری یکی از عوامل موفقیت مدیران در پروژه‌های مسکن مهر است، گفت: باید با تعامل مشکلات را حل کنیم و بدون دلیل مسائل را پیچیده نکنیم.

وی شرایط پردیس را مناسب‌ خواند و گفت: واحدهای بسیاری در پردیس در مرحله نازک‌کاری هستند و با کمی تلاش به مرحله افتتاح خواهند رسید.

طاهرخانی اضافه کرد: برخی از پیمانکاران به مسؤولیت و وظایف خود عمل نکردند و باعث توقف در کار شدند و باید با پیمانکارانی که قصد کار کردن ندارند، از طریق دستگاه قضایی پیگیری و برخورد جدی شود.

مدیر عامل شرکت شهرهای جدید کشور گفت: به این پیمانکاران که تمام فرصت‌ها را در اختیارشان گذاشته‌ایم ولی توقعات را برآورده نکرده‌اند نباید فرصت مجدد داد.

کد مطلب 4479572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها