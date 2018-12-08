حمایت از سرمایه گذاران واقعی در دستور کار مدیران قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که روز شنبه در استانداری برگزار شداظهار داشت: تقویت تولید و اشتغال موجب رشد اقتصادی مناطق مختلف می شود و مدیران باید در این عرصه بیشتر تلاش کنند.

وی سرمایه گذاری در تولید را مهم دانست و تصریح کرد: ضمن ایجاد شرایط آسان برای جذب سرمایه گذار لازم است ابتدا اهلیت متقاضیان سرمایه گذاری را بررسی کنیم تا طرح های اقصادی نیمه کاره رها نشوند و در زمان پیش بینی شده به نتیجه برسد ...

استاندار قزوین بیان کرد: ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید برای حل مشکل تولیدکنندگان در شرایط سخت تشکیل شده تا بتوان با تسیهل در امور به کمک کارآفرینان آمد.

وی اضافه کرد: در شرایط عادی تولید کننده با مراجعه به دستگاههای اجرایی خودش قادر است نیازهایش را تامین کند اما در شرایط بحرانی وظیفه دولتمردان کمک به آنهاست.

استاندار قزوین یادآورشد: باید تولیدکنندگان واقعی را از برخی افراد که دنبال مسایل حاشیه ای هستند تشخیص دهیم و در این شرایط حساس لازم است مراقب سوء استفاده برخی از افراد که در لباس تولید کننده ظاهر میشوند و قصدی جز ضربه زدن به تولید و اشتغال کشور نیستند باشیم.

زاهدی از مدیران خواست گزارش های ارایه شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد ارسال شودتا دستگاه هایی که همراهی کمتری دارند معرفی شوند.

استاندار قزوین گفت: در صورت انصراف متقاضیان بخش صنعت از دریافت تسهیلات باید با حضور نماینده دستگاه های مربوطه شامل بانک های عامل، دستگاه معرفی کننده و شخص متقاضی صورت جلسه ای تنظیم شده و به دبیرخانه ستاد ارائه شود تا انصراف پذیرفته شود.