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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

استاندار قزوین:

حمایت از سرمایه گذاران واقعی در دستور کار مدیران قزوین است

حمایت از سرمایه گذاران واقعی در دستور کار مدیران قزوین است

قزوین- استاندار قزوین گفت: پس از اثبات اهلیت سرمایه گذاران واقعی باید ضمن حمایت از اجرای طرح های تولیدی زمینه اشتغال جوانان در استان را با سرعت بیشتری فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که روز شنبه در استانداری برگزار شداظهار داشت: تقویت تولید و اشتغال موجب رشد اقتصادی مناطق مختلف می شود و مدیران باید در این عرصه بیشتر تلاش کنند.

وی سرمایه گذاری در تولید را مهم دانست و تصریح کرد: ضمن ایجاد شرایط آسان برای جذب سرمایه گذار لازم است ابتدا اهلیت متقاضیان سرمایه گذاری را بررسی کنیم تا طرح های اقصادی نیمه کاره رها نشوند و در زمان پیش بینی شده به نتیجه برسد ...

استاندار قزوین بیان کرد: ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید برای حل مشکل تولیدکنندگان در شرایط سخت تشکیل شده تا بتوان با تسیهل در امور به کمک کارآفرینان آمد.

وی اضافه کرد: در شرایط عادی تولید کننده با مراجعه به دستگاههای اجرایی خودش قادر است نیازهایش را تامین کند اما در شرایط بحرانی وظیفه دولتمردان کمک به آنهاست.

استاندار قزوین یادآورشد: باید تولیدکنندگان واقعی را از برخی افراد که دنبال مسایل حاشیه ای هستند تشخیص دهیم و در این شرایط حساس لازم است مراقب سوء استفاده برخی از افراد که در لباس تولید کننده ظاهر میشوند و قصدی جز ضربه زدن به تولید و اشتغال کشور نیستند باشیم.

زاهدی از مدیران خواست گزارش های ارایه شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد ارسال شودتا دستگاه هایی که همراهی کمتری دارند معرفی شوند.

استاندار قزوین گفت: در صورت انصراف متقاضیان بخش صنعت از دریافت تسهیلات باید با حضور نماینده دستگاه های مربوطه شامل بانک های عامل، دستگاه معرفی کننده و شخص متقاضی صورت جلسه ای تنظیم شده و به دبیرخانه ستاد ارائه شود تا انصراف پذیرفته شود.

کد مطلب 4479575

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