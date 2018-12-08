ورود ۱۱۰۰کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی/مقابل ژن خوب می ایستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خجسته ظهر امروز در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه پیام نور مرکز همدان بابیان اینکه دانشجویان ظلمستیز و انحصارطلب ستیز هستند، اظهار کرد: دانشجوی بیدار ظلمستیز و دنبال شفافیت است.
وی بابیان اینکه سالها در مجلس سخنان امروز شمارا فریاد زدهام، گفت: اگر شفافسازی را مطالبه میکردیم وضعیت امروز ما بهبود مییافت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سخنان دانشجویان باید در رسانهها مطرح شود و مسئولان پاسخگو باشند، گفت: متأسفانه کالاهای از مبادی رسمی وارد میشود.
وی با اظهار به اینکه بیش از یکهزار و ۱۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شده است، گفت: باید با تمام توان در مقابل این فساد و احقاق حقوق مردم بایستیم.
مقابل ژن خوب میایستیم
خجسته بابیان اینکه اگر جیبمان را ببندیم، دهانمان باز میشود، اظهار کرد: امروز مردم از فساد عصبانی هستند و نباید در مقابل آن سکوت کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از مبارزه به فساد ما را تهدید کردند و در حال حاضر پرونده مربوط در شعبه ۷ دادگستری تهران مفتوح و در حال رسیدگی است، گفت: امروز مردم زیر بار فشار اقتصادی استخوانشان خردشده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس اعاده اموال نامشروع مسئولان را دنبال میکنیم چراکه چگونه ممکن است یک مسئول دارای ۲ هزار میلیارد تومان ثروت باشد، تصریح کرد: متأسفانه با سکوتمان برای مفسدان امنیت ایجاد کردیم لذا امروز وظیفه داریم این سکوت را بشکنیم.
وی با تأکید بر اینکه همه مسئولان و نمایندگان باید اموالشان را بهصورت شفاف در سایت مربوط اعلام کنند، گفت: با انجام این مهم اعتماد مردم به مسئولان بیشتر میشود.
خجسته با بیان اینکه باید در مقابل رانتها بایستیم، تصریح کرد: متأسفانه ۲۲ میلیارد دلار ثبت سفارش انجامشده و ال سی بازشده اما کالایی وارد کشور نشده این نشان میدهد پول بهجای دیگری رفته و واردات کالا انجامنشده است.
وی بابیان اینکه امضا برای استیضاح یک وزیر جمع میکنیم و آن وزیر با بیش از ۲۰۰ رأی برای وزارتخانهای دیگر رأی میآورد، گفت: شفافسازی در رأس امور است لذا یک نهضت ضد فساد در کشور ایجاد میکنیم که نیازمند حمایت دانشجویان نیز هستیم چراکه باید به سمت شفافیت برویم و بدانیم که قوا چه فعالیتهایی انجام میدهند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفافیت آراء در همه دنیا وجود دارد، گفت: امروز کشور ما از دموکراتیکترین کشورهای دنیا است و هر فردی میتواند نظر خود را ابراز کند.
وی در ادامه از طرح تشکیل کمیسیون ویژه زنان در مجلس خبر داد که در موعد رسیدگی قرارگرفته است.
تا زمانی که چهارچوب FATF مشخص نشود مخالف آن هستم
وی بابیان اینکه مخالف تصویب FATF بودم، تصریح کرد: متأسفانه ناظر اجرای این معاهده رژیم جعلی صهیونیستی و عربستان هستند که برای ضربه زدن به ایران هزینه میکنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز FATF حزبالله را که مقابل داعش و جنگطلبها ایستاده است تروریست میخواند، ادامه داد: تا زمانی که چارچوب این معاهده مشخص نشود، مخالف آن هستم.
وی با اشاره به اینکه تکمیل پل شهید همدانی یکی از مطالبات مردم است، افزود: کامل نشدن این پل هزینههای سنگینی برای مردم دارد، این پروژه امسال یا سال آینده به اتمام میرسد و تلاش میکنیم که برای تأمین هزینههای آن نیز بودجههایی را جذب کنیم.
خجسته بابیان اینکه اجناس تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند و چگونه ممکن است که با ۲۰ درصد افزایش این خلأها را جبران کرد، گفت: امروز حقوق ۲ میلیون تومانی بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان کارایی ندارد چراکه ارزش پول ملی بهشدت افت کرده است.
بسیاری از سلطان های کشور با برخی از مسئولین ارتباط داشتند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما از بالای شهر نیامدیم که ندانیم در جامعه چه خبر است؟ ادامه داد: یارانه باید متناسب با تورم تعیین شود و با قطع یارانه پردرآمدها به قشر آسیبپذیر بیشتر رسیدگی شود.
وی بابیان اینکه آقای نوبخت افزایش قیمت دلار را حباب دانست که بالاخره میشکند، خاطرنشان کرد: امروز هم که نرخ دلار به حدود ۱۲ هزار تومان برگشته است قیمتها پایین نیامده است.
خجسته با اشاره به اینکه ما دست سلطان شکر را رو کردیم، گفت: بسیاری از سلطانها که در کشور به فساد مشغول بودند با برخی از مسئولان ارتباط داشتند که به دنبال جلوگیری از این اتفاقات هستیم.
وی از سوءاستفاده ۱۴۷ میلیارد دلاری آقازادهها خبر داد و افزود: البته این موضوع تنها به دولت فعلی محدود نیست و در همه دولتها رخداده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چه کسی پاسخگوی این سوءاستفادههاست؟ تصریح کرد: امروز برای مقابله با جلوگیری از فساد، تهدید و تخریب به راه انداختند درحالیکه هر کس سندی از من دارد میتواند منتشر کند.
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