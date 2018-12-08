۳واحد تولیدی نهاوند به تملک بانک درآمد/پلمب واحد تولیدی هنر نیست

به گزارش خبرنگار مهر عصر شنبه مراد ناصری در بیست و ششمین کارگروه اشتغال و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند که با حضور نماینده مردم نهاوند، مدیرکل اداره صمت و رئیس شهرک‌های صنعتی استان همدان برگزار شد، گفت: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر در بحث اشتغال توفیقات خوبی حاصل‌شده و از ۵۵۰میلیون تومان پرداختی گذشته امروز این مبلغ به ۳۳ میلیارد تومان در بحث تسهیلات اشتغال روستایی رسیده است.

وی با اشاره به نگاه ویژه استاندار به شهرستان نهاوند در حوزه اعتبارات که علاوه بر سهم نهاوند مبلغ ۶ میلیارد تومان هم از سرریز اعتبارات شهرستان‌ها به نهاوند اختصاص داده‌شده است، گفت: نهاوند در حوزه صنعت و صنایع تبدیلی همچون گردشگری و کشاورزی نیز پتانسیل عظیمی دارد.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه شهرستان نهاوند دارای ۲۳ واحد تولیدی در شهرک صنعتی است، گفت: متأسفانه در حال حاضر ۱۴ واحد از این تعداد با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند.

وی افزود: ۹ واحد از این واحدها نیز متأسفانه به علت نبود سرمایه در گردش و بدهی‌های معوق در حال حاضر مشکل جدی دارند که ۳ واحد از این تعداد به تملک بانک درآمده، ۳ واحد در مرحله رایزنی با بانک برای واگذاری و ۳ واحد هم مشکل سرمایه در گردش دارد.

ناصری بابیان اینکه پلمب واحدهای تولیدی افتخار و هنری برای ما و بانک‌ها نیست، اظهار کرد: متأسفانه علامت مثبت و امیدبخشی از شهرک صنعتی نهاوند بیرون و به گوش نمی‌رسد لذا امیدواریم مسئولین در استان و کشور پیگیر رفع مشکلات این عزیزان باشند.

وی در ادامه با اشاره به بحث مبل و منبت روستای دهفول نهاوند، گفت: شهرستان نهاوند دارای ۲۶۶ واحد تولید مبل و منبت است که از این تعداد ۲۴ واحد صنفی دارای پروانه کسب از اداره صنعت و ۱۹۰ واحد از میراث فرهنگی مجوز دارند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه ظرفیت مبل و منبت نهاوند کمتر از شهرستان‌های دیگر است، گفت: طی چند ماه اخیر برای ۶۶ واحد مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از حوزه اعتبارات روستایی تسهیلات خرید تجهیزات در نظر گرفته‌ایم که منتج به نتیجه شده است.

فرماندار نهاوند تأکید کرد: بحث خوشه مبل و منبت روستای دهفول نهاوند که چندی پیش با حضور معاون وزیر صمت به بهره‌برداری رسید نیازمند توجه بیشتر است تا چرخه تولید تکمیل شود.