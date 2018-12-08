۳ پروژه ورزشی در رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان به همراه هیئت همراه عصر شنبه با استقبال مسئولان شهرستان در میدان امام حسین(ع) برای افتتاح چند پروژه وارد رفسنجان شد.

چمن مصنوعی ورزشگاه تختی رفسنجان اولین پروژه‌ای بود که با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد. این پروژه با هزینه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

استخر مجموعه ورزشی جوان شهرک یادگار امام(ره) رفسنجان نیز با هزینه دو میلیارد تومان توسط توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

سالن ورزشی ۹ دی شهر رفسنجان دیگر پروژه ای بود که با حضور وزیر ورزش و جوانان با اعتبار ۲۶ میلیارد ریال افتتاح شد.

بازدید از مجموعه ورزشی آگاه ویژه بانوان پایان‌بخش برنامه‌های سفر وزیر ورزش و جوانان به رفسنجان بود.