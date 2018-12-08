لزوم ایجاد نظام بهره برداری منجسم از فضاهای همگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای همگانی اظهار کرد: برای توسعه این فضاها مکان‌هایی از جمله «باغ فردوس» در نظر گرفته شده البته این فضا برای عموم شناخته شده است و مراجعات کافی وجود دارد و حتی در ایام دهه فجر نیز مجموعه باغ فردوس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با مداخله‌های حداقلی این فضا را به عنوان یک میدان پیاده برای دهه فجر یا عید نوروز آماده کنیم. در این منطقه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به دنبال چنین توسعه‌ای است و ما در آن جا در واقع یک شریک فرهنگی هم داریم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در این سال‌ها وجود داشت؛ این بود که با گسترش این فضاها نظام بهره برداری مناسبی وجود نداشت.

ضرغامی با تاکید بر نقش نظام بهره‌برداری تصریح کرد: اگر نظام بهره‌برداری مناسبی وجود داشت شاید امروز وضعیت میدان امام حسین (ع) این گونه نبود. با اهتمام شورای شهر تهران و کمیته معماری و طرح‌های شهری امیدواریم بتوانیم نظام بهره‌برداری منسجمی را تعریف کنیم.

وی به خیابان «برادران مظفر» به عنوان مکانی مناسب برای ایجاد پیاده راه‌ اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل و مشکلات در حوزه نشر، قاچاق کتاب‌های پرفروش ناشران است. هر ناشری در طول سال دو کتاب پر فروش دارد و بار نشر روی آن ها استوار است، اما به محض چاپ این کتاب بلافاصله شاهد چاپ و فروش غیرقانونی این کتاب‌ها در زیر پله‌های خیابان انقلاب هستیم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تاکید کرد: در نظر داشتیم تا خیابان براداران مظفر را به بازاری برای کتاب‌ فروشی‌هایی که از وزارت ارشاد مجوز می‌گیرند، اما ناشر نیستند و سال‌هاست که در پیاده‌راه خیابان انقلاب به کتاب فروشی مشغول‌اند و شناسنامه دار هستند؛ تبدیل کنیم.

به گفته ضرغامی اتحادیه ناشران نیز در این باره اعلام آمادگی کرده است و با سازمان زیباسازی همکاری لازم را خواهند داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر میادین مشق و امام حسین (ع) هم آماده است و می‌توان از این فضاها بهره‌برداری بهتری انجام داد.