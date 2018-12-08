درخواست تخصیص ۱۷ هزار میلیارد برای پوشش بیمه روستائیان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه تخصیص ۱۷ هزار میلیارد ریال بودجه برای پوشش کامل بیمه روستائیان و عشایر را خواستار شد.

در نامه محمد شریعتمداری به محمدباقر نوبخت، تکالیف قانونی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است.

وزیر رفاه در این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به یک میلیون و ۷۸۰ هزار خانوار تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر و جامعه هدف ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار خانوار روستایی و عشایر فاقد بیمه، خواستار تخصیص ۱۷ هزار میلیارد ریال بودجه برای گسترش پوشش بیمه روستائیان و عشایر شد.

شریعتمداری، اهمیت «پوشش کامل بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی» را در جهت برقراری عدالت اجتماعی و پیشگیری از فقر، مورد تأکید قرار داده است.

وی با اشاره به عضویت حدود ۱ میلیون و ۷۸۰ هزار خانوار از مجموع ۶ میلیون و ۵۵ هزار خانوار روستایی و عشایری در صندوق بیمه روستایی، خطاب به معاون رئیس‌جمهور نوشته است: «چنانچه هدف‌گذاری یک بیمه شده به ازای هر خانوار روستایی و عشایری در نظر گرفته شود برآورد می‌شود حداقل ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار خانوار روستایی و عشایری فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای باشند که این امر مبین آسیب‌پذیری شدید این گروه در برابر مخاطرات ناشی از سالمندی و از کارافتادگی و فوت است.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شرح قانون پرداخت دو سوم از حق بیمه تعیین شده روستاییان، عشایر و کشاورزان توسط دولت و همچنین افزایش ده درصدی حق بیمه‌ها در سال آتی پیشنهاد کرده است: برای تأمین معادل سهم دولت در حق بیمه سطح یک (حداقل) در آمدی روستاییان و عشایر - که در سال ۱۳۹۷ برای هر یک معادل ماهیانه ۴۰۰ هزار ریال و یک ساله ۴۸۰۰ هزار ریال و برای ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار خانوار فاقد بیمه جمعاً به میزان ۱۵۷۲۰ میلیارد ریال است (با احتساب ۱۰ درصد افزایش برای سال ۱۳۹۸) جمعاً به میزان ۱۷۲۹۲ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی گردد تا زمینه تحقق آرمان متعالی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یعنی پوشش کامل روستاییان و عشایر در دولت تدبیر و امید فراهم شود.»