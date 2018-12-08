به گزارش خبرنگار مهر عصر شنبه حمیدرضا متین در بیست و ششمین کارگروه اشتغال و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند که با حضور نماینده مردم نهاوند، فرماندار شهرستان و رئیس شهرکهای صنعتی استان همدان برگزار شد، در خصوص مشکلات منبتکاران دهفول، گفت: متأسفانه بیمهای که در گذشته برای منبتکاران بهصورت یارانهای پرداخت میشد امروز با توجه به کمبود منابع متوقف شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چوب منصفانه نیست، گفت: در حال حاضر با توجه به سیاستهای دولت و بانک مرکزی ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفتهشده است که چوب نیز شامل آن نمیشود و امروز دولت و اوضاع اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهیم برای واردات چوب ارز دولتی در نظر بگیریم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه بحث تنفس چندساله برای بازپرداخت تسهیلات منبت کاران قابل پیگیری است، گفت: دشمنان به دنبال آسیب رساندن به مملکت هستند لذا باید همه کمک کنیم تا از این شرایط گذر کنیم.
وی بابیان اینکه بحث تنفس وامها و همچنین مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهرستان نهاوند که یا تعطیل و یا غیر تعطیل و یا با کمترین ظرفیت فعالیت دارند در ستاد تسهیل استان و کشور مطرح میشود، گفت: قول میدهیم که این مسائل مهم در حداقل زمان ممکن انجام شود.
نبود چوب و مواد اولیه عمده مشکلات منبتکاران دهفول است
در ادامه علی لطیفی نماینده منبتکاران روستای دهفول نهاوند، گفت: متأسفانه امروز با توجه به مشکلات اقتصادی و با توجه به افزایش قیمتها تهیه چوب و مواد اولیه برای ما مشکل شده است.
وی خطاب به مسئولین حاضر در جلسه گفت: انتظار داریم یا برای واردات چوب بدون واسطه و با ارز دولتی برای ما اقدامی انجام دهید و یا اینکه تسهیلاتی که برای تجهیز کارگاهها به فعالان این حوزه اعطا کردهاید را با تنفس سهساله پس بگیرید.
لطیفی با بیان اینکه با وضعیت موجود مبل و منبت دهفول نهاوند در آیندهای نهچندان دور از کار باز میایستد، گفت: مشکل بیمه یک از دیگر مشکلات ما است به شکلی که در گذشته هر کارگاه حداقل ۱۵ نفر نیرو داشت اما امروز کمتر کارگاهی پیدا میشود که دارای ۳ نیروی فعال باشد.
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