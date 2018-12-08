به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی پرسپولیس اعلام کرد: با حمله‌ای که امشب به اعضای تیم شد، پرسپولیس در جلسه هماهنگی خواهان آن خواهد شد که برای تامین جانی اعضای تیم فوتبال پرسپولیس، تضمین های لازم داده شود، در غیر این صورت فردا برای بازی از هتل خارج نمی‌شوند.

پندار خمارلو در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: متاسفانه پس از خروج از فرودگاه در مسیر هتل با حمله افرادی روبرو شدیم که مشخصا از تیم سپاهان حمایت می‌کردند. در فاصله چند دقیقه دو سنگ به شیشه‌های اتوبوس بر خورد کرد که یکی از آنها به شیشه ای خورد که در کنار سید جلال حسینی کاپیتان ما بود. خوشبختانه دو جداره بودن شیشه از فاجعه جلوگیری کرد ولی تمام اعضای تیم به شدت نگران شرایط خود برای بازی فردا هستند.

وی ادامه داد: قطعا ما این مساله را به حساب مردم خوب اصفهان و همه مردم سپاهان نمی‌گذاریم ولی تجربه‌های ما از موارد مشابه می‌گوید در صورتی که اقدام موثری صورت نگیرد فردا شرایط بسیار بدی حاکم خواهد شد. بر همین اساس باشگاه پرسپولیس در جلسه هماهنگی که امشب انجام می‌شود از عوامل بازی و نیروی انتظامی می‌خواهد تامین امنیت جانی تیم فوتبال پرسپولیس را در ورزشگاه و مادامی که در اصفهان حضور داریم تضمین کند.

خمارلو خاطر نشان کرد: اگر این تضمین وجود نداشته باشد ما فردا یکشنبه برای بازی از هتل خارج نخواهیم شد. برای ما امنیت جان بازیکنانمان و تمام اعضای تیم در اولویت اول و مقدم بر نتیجه این مسابقه است. اگر بازی به دلیل مسایل امنیتی برگزار نشود، مسوولیت آن هم برای ما نخواهد بود.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس تصریح کرد: فوتبال در هیچ شرایطی ارزش ندارد که جان آدم‌ها به خطر بیفتد. فوتبال برای لذت مردم و رقابت عادلانه است. کری‌ها همیشه وجود دارد ولی این مسایل اصلا قابل قبول نیست.

این بار در شهر بودیم که چنین شد و شیشه اتوبوس مانع از یک فاجعه شد. چه کسی می‌داند فردا چه چیزی انتظار ما را می‌کشد.