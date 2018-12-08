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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۵

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان:

نهاوند نیازمند صنایع تبدیلی تاب آور است

نهاوند نیازمند صنایع تبدیلی تاب آور است

نهاوند- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان، گفت: نهاوند نیازمند صنایع تبدیلی تاب آور است.

به گزارش خبرنگار مهر عصر شنبه کیوان گردان در بیست و ششمین کارگروه اشتغال و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند که با حضور نماینده مردم نهاوند، فرماندار شهرستان و رئیس سازمان صمت استان همدان برگزار شد، گفت: در استان همدان ۴۵ خوشه صنعتی شناسایی‌شده که از این تعداد کار توسعه ۴ خوشه انجام‌شده است.

وی با اشاره به اینکه در خوشه صنعتی دهفول که چندی پیش افتتاح شد به دنبال افزایش کیفیت محصولات تولیدی هستیم، تصریح کرد: شهرک‌های صنعتی استان سیاست‌های حمایتی نظیر کلاس‌های آموزشی و غیره دارد که ما آمادگی داریم به هر شکل ممکن که خود فعالان  مبل و منبت نهاوند بخواهند با آن‌ها همکاری کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان، گفت: در حوزه تأمین چوب منبت‌کاران دهفول طی روزهای آینده با فعالان این عرصه در ملایر و نهاوند و تویسرکان جلسه‌ای مشترک خواهیم گذاشت و به موضوع به‌طور تخصصی خواهیم پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار کارگاه مبل و منبت در استان همدان، گفت: امروز باید تلاش کنیم برای رونق و توسعه نهاوند صنایع تاب آور معدنی و تبدیلی با توجه به پتانسیل آن فراهم کنیم.

گردان در پایان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان آمادگی دارد جشنواره مبل . منبت روستای دهفول را برای اولین بار در شهرستان نهاوند برگزار کند تا شاهد رونق و توسعه این مهم در شهرستان نهاوند باشیم.

کد مطلب 4479635

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