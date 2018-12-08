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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۱

امروز طی بازرسی؛

۹۷ کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه کشف شد

۹۷ کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: ۹۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هرویین در محور خوی - ارومیه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار سرتیپ دوم مسعود خرم نیا در این زمینه افزود: ماموران ایست بازرسی محور خوی - ارومیه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو توقیفی ۹۷ کیلو هروئین به همراه یک قبضه کلت کمری که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: در این راستا ۲ دستگاه خودرو که در حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می گرفت، توقیف و همچنن چهار نفر متهم دستگیر شد.

سردار خرم نیا بیان کرد: شناسایی، دستگیری و برخورد با عاملان تولید و فروش مواد مخدر در اولویت کار ماموران انتظامی قرار دارد.

کد مطلب 4479642

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