به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی مقر فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه با هوشیاری مأموران، جاعلان وکالتنامه تعویض پلاک خودروهای مشکلدار شناسایی و دستگیر شدند، ابراز داشت: با دقت نظر مأموران طی دوماهه اخیر شش مورد جعل وکالتنامه توسط افراد سودجو کشف و به مراجع قانونی ارجاع داده شد.
وی بابیان اینکه این افراد در کمترین فرصت شناسایی شدند، اضافه کرد: وکالتنامههای جعلی برای انتقال پلاک ازجمله مواردی است که از سوی متخلفان مورد استفاده قرار میگیرد لذا باید در این زمینه کاملاً هوشیار بود.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه آمار مراجعهکنندهها به مراکز تعویض پلاک زیاد است، ابراز داشت: برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده توصیه میشود که مالکان خودرو خودشان برای تعویض پلاک اقدام کنند.
بزرگی اضافه کرد: تا زمانی که این پلاک فعال باشد، جرائم مرتکب شده با این خودرو به نام صاحب پلاک ثبتشده و فرد در مقابل آن مسئول خواهد بود.
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