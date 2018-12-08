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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

در مراسم اختتامیه صورت پذیرفت؛

اهدای قلب طلایی به ۱۰ پزشک برتر کنگره رضوی

اهدای قلب طلایی به ۱۰ پزشک برتر کنگره رضوی

مشهد- کنگره بین المللی قلب رضوی با اهدای قلب طلایی به ۱۰ پزشک برتر این رویداد عملی پس از ۴ روز به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره بین المللی قلب و عروق بیمارستان رضوی که با حضور ۵۰۰ متخصص داخلی و خارجی در مشهد برگزار شد پس از چهار روز به کار خود پایان داد.

دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی قلب رضوی در خصوص برنامه های این دوره گفت: این کنگره زمینه بروز رسانی روش‌های درمان و آشنایی با دستگاه‎های پزشکی روز دنیا در درمان بیماری‎های قلبی را فراهم کرد.

دکتر علی حیدری  افزود: برگزاری این کنگره در کشور با حضور بهترین پزشکان اروپایی و آسیایی زمینه ساز کسب تجربیات ارزنده با حداقل هزینه برای متخصصان کشور شد.

وی تصریح کرد: باید پیش از درمان به پیشگیری از بیماری فکر کنیم و مجموعه افرادی که دخیل در فرهنگ و سیاست و آموزش پزشکی هستند باید به شکل هماهنگ برای ارتقا سلامت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری نقش ایفا کنند.

شایان ذکر است در مراسم اختتامیه  کنگره بین المللی قلب رضوی، قلب‌های طلایی به ۱۰ تن از پزشکان برتر اهداء شد.

کد مطلب 4479652

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