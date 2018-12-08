اهدای قلب طلایی به ۱۰ پزشک برتر کنگره رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره بین المللی قلب و عروق بیمارستان رضوی که با حضور ۵۰۰ متخصص داخلی و خارجی در مشهد برگزار شد پس از چهار روز به کار خود پایان داد.

دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی قلب رضوی در خصوص برنامه های این دوره گفت: این کنگره زمینه بروز رسانی روش‌های درمان و آشنایی با دستگاه‎های پزشکی روز دنیا در درمان بیماری‎های قلبی را فراهم کرد.

دکتر علی حیدری افزود: برگزاری این کنگره در کشور با حضور بهترین پزشکان اروپایی و آسیایی زمینه ساز کسب تجربیات ارزنده با حداقل هزینه برای متخصصان کشور شد.

وی تصریح کرد: باید پیش از درمان به پیشگیری از بیماری فکر کنیم و مجموعه افرادی که دخیل در فرهنگ و سیاست و آموزش پزشکی هستند باید به شکل هماهنگ برای ارتقا سلامت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری نقش ایفا کنند.

شایان ذکر است در مراسم اختتامیه کنگره بین المللی قلب رضوی، قلب‌های طلایی به ۱۰ تن از پزشکان برتر اهداء شد.