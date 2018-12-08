به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر سرگلزایی اظهارکرد: ارائه خدمات دندان‌پزشکی رایگان به جمعی از خانواده‌های محروم منطقه گلشهر مشهد توسط خادم‌یاران سلامت رضوی مستقر در دارالشفای امام رضا(ع) از چهارم آذر ۱۳۹۷ در حال انجام است.

وی افزود: جمعه ۱۶ آذرماه بیش از ۴۰ بیمار زیر نظر چهار دندان‌پزشک خادم‌یار از خدمات رایگان دندان‌پزشکی مانند معاینه اولیه، کشیدن دندان و ترمیم ریشه در پلی‌کلینیک دندان‌پزشکی دارالشفای امام رضا(ع) بهره‌مند شدند.

مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی ادامه داد: در مرحله نخست این برنامه ۳۶ بیمار کم‌برخوردار توسط چهار دندان‌پزشک خادم‌یار سلامت رضوی مستقر در دارالشفای امام رضا(ع) در چهارم آذر سال جاری در پلی‌کلینیک دندان‌پزشکی این مرکز درمانی مورد معاینه اولیه قرار گرفته بودند.

سرگلزایی تصریح کرد: این خدمات با هدف غربالگری اولیه بیماری‌های دهان و دندان بیماران محروم منطقه گلشهر با همکاری برخی نهادهای فعال ارائه شد و در صورت نیاز ادامه خواهد یافت.

وی خاطرشان کرد: در حال حاضر ۲۰۰ خانواده محروم منطقه گلشهر مشهد تحت پوشش خدمات درمانی رایگان خادم‌یاران سلامت رضوی مستقر در دارالشفاء امام رضا(ع) قرار دارند که تاکنون جمعی از این خادم‌یاران برای ارائه برخی خدمات مانند غربالگری اولیه توسط متخصص طب اورژانس چندین بار به این منطقه اعزام شدند.