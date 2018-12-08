مدیرعامل جدید شرکت عمران پردیس عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هدایت بعد از ظهر شنبه و پس از مراسم معارفه خود به عنوان مدیر عامل شرکت عمران پردیس در جمع خبرنگاران از متقاضیان مسکن مهر به دلیل تاخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس عذرخواهی کرد و گفت: بخشی از این دلایل مرتبط به نهادها و وزارتخانه های به غیر از وزارتخانه راه و شهرسازی بوده است.

وی گفت: این نوید و اطمینان را به متقاضیان می دهم، که وزیر راه و شهرسازی اهتمام و اعتقاد ویژه در جهت تکمیل سریع پروژه های مسکن مهر به ویژه در شهر جدید پردیس دارد.

مدیرعامل جدید شرکت عمران پردیس اضافه کرد: بنده به صورت شبانه روزی در شهر جدید پردیس برای حل مشکلات متقاضیان تلاش خواهم کرد، تا واحدها تحویل متقاضیانی شود، که چندین سال چشم انتظار هستند.

وی تکمیل پروژه مسکن مهر و زیربناها و روبناها در کنار پیگیری جدی مترو شهر جدید پردیس را از اولویت های اصلی شرکت عمران پردیس دانست و گفت: امیدوارم مترو پردیس امسال کلنگ زنی شود.

بر اساس این گزارش، هدایت، که پیش از این مدیر عامل شرکت عمران پردیس بود، اوایل سال ۹۳ در اقدامی غیرمنتظره توسط محسن نریمان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی کنار گذاشته شد.

وی امروز مجددا به عنوان مدیرعامل شرکت عمران پردیس معارفه شد.