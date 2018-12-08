به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاعرسانی سخنگوی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گمانهزنیهای منتشر شده در برخی سایتها و شبکههای مجازی پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی به دولت را تکذیب کرد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: گمانهزنیهای منتشر شده در برخی سایتها و شبکههای مجازی در خصوص معرفی استانداران پیشنهادی وزارت کشور به دولت صحیح نیست.
وی در ادامه تاکید کرده است: روند بررسی گزینههای پیشنهادی همچنان ادامه دارد که پس از تکمیل این فرآیند، استانداران پیشنهادی به هیأت دولت معرفی میشوند.
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