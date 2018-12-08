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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۱

از سوی سخنگوی وزارت کشور؛

گمانه‌زنی‌ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی تکذیب شد

گمانه‌زنی‌ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی تکذیب شد

سخنگوی وزارت کشور گمانه‌زنی‌ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی سخنگوی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گمانه‌زنی‌های منتشر شده در برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی به دولت را تکذیب کرد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: گمانه‌زنی‌های منتشر شده در برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در خصوص معرفی استانداران پیشنهادی ⁧ وزارت کشور ⁩ به دولت صحیح نیست.

وی در ادامه تاکید کرده است: روند بررسی گزینه‌های پیشنهادی همچنان ادامه دارد که پس از تکمیل این فرآیند، ⁧ استانداران ⁩ پیشنهادی به هیأت دولت معرفی می‌شوند.

کد مطلب 4479679

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