به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی سخنگوی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گمانه‌زنی‌های منتشر شده در برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی به دولت را تکذیب کرد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: گمانه‌زنی‌های منتشر شده در برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در خصوص معرفی استانداران پیشنهادی ⁧ وزارت کشور ⁩ به دولت صحیح نیست.

وی در ادامه تاکید کرده است: روند بررسی گزینه‌های پیشنهادی همچنان ادامه دارد که پس از تکمیل این فرآیند، ⁧ استانداران ⁩ پیشنهادی به هیأت دولت معرفی می‌شوند.