حمایت از طرح های توسعه صادرات اولویت فعالیت های اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی عصر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهارداشت: در شرایط حساس و فعلی که کشور با مشکلات اقتصادی رو به رو است لازم است که صادر کنندگان و کسانی که در این حوزه فعالیت دارند تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی به فعالیت شرکت های خارجی در فعالیت های اقتصادی که در حال صادرات و واردات کالا از طریق مرزهای ایران در منطقه کردستان هستند اشاره کرد و افزود: هر شرکتی که قوانین و مقررات مرزی را رعایت نکند باید از مرز اخراج و ممنوع از کار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به افزایش حجم مبادلات در استان در راستای تسهیل مبادلات مرزی تعداد نیروها و ساعات کاری باید افزایش پیدا کند.

فیروزی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با طرح راه اندازی پایانه های صادراتی در سنندج نیز که از سوی بخش خصوصی تهیه شده است، یادآور شد: هر طرحی که ارائه می شود باید ضمن دارا بودن مطالعه فنی، اجرایی و اقتصادی، ابهام زدایی کند.

وی بیان کرد: طرح راه اندازی پایانه های صادراتی توسط بخش خصوصی حدود سه سال پیش ارائه شد که براساس ان نیاز به تسهیلات دولتی نیز نبوده اما علیرغم گذشت سه سال از زمان مطرح شدن آن هنوز پیشرفتی نداشته که این مساله با منطق اداری سازگار نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در پایان سخنان خود با بیان اینکه این طرح‌ باید با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه های اجرایی باز تعریف شود، گفت: اگر به این نتیجه برسیم که این طرح‌ باعث رونق اقتصادی و توسعه صادرات می شود قطعا از ان حمایت لازم صورت می گیرد.