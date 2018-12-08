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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۴۶

استاندار گیلان:

دهیاران برای بهره‌برداری اصولی از آب‌بندان ها توانمند شوند

دهیاران برای بهره‌برداری اصولی از آب‌بندان ها توانمند شوند

رشت- استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت آب‌بندان‌ها در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، آبزی‌پروری و اشتغال زایی، گفت: باید دهیاران را در زمینه حفاظت و بهره‌برداری اصولی از آب‌بندان‌ها توانمند کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه، جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و پنجمین جلسه ستاد امنیت سرمایه‌گذاری گیلان با محوریت طرح ساماندهی آب بندان‌ها و همچنین طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌ها برگزار و به تصویب رسید.  

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت آب‌بندان ها در ذخیره‌ آب و تأمین آب کشاورزی، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم برای مدیریت و مهار آب‌های روان افزایش ظرفیت حجم ذخیره سازی جهت تأمین مصارف کشاورزی و تقویت منابع آب های زیرزمینی است.

مصطفی سالاری با بیان اینکه لایروبی، دیواره‌سازی و سردهنه‌سازی آب‌بندان‌ها علاوه بر مصارف کشاورزی می تواند مصارف دیگری نیز داشته باشد، افزود: فعالیت در حوزه‌های گردشگری، آبزی پروری، پرورش پرندگان و اشتغال از نمونه‌های قابل اجرا در جریان ساماندهی انهار و آب‌بندان‌ها به‌شمار می‌آید.

وی با اشاره به قوانین و مقررات ساماندهی آب‌بندان‌ها نسبت به توانمندسازی دهیاران و استفاده از ظرفیت آنها جهت حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع آب تاکید کرد و گفت: با هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های ذیربط امکان بهره‌برداری چند منظوره و سودآور از آب‌بندان‌ها فراهم می شود.

در ادامه این جلسه ۳ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری شهرستان‌های ماسال و آستارا نیز بررسی و در راستای تسهیل در اجرای آن تصمیم‌های لازم گرفته شد.

کد مطلب 4479682

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