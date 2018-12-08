لزوم برگزاری دوره های آموزشی آتشباری در معادن

هادی حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره های عملی در این نهاد خبر داد و گفت: یکی از دوره های آموزشی که سازمان نظام مهندسی معدن استان برای اعضا برگزار می کند دوره عملی چالزنی و آتشباری در معادن است.

حمیدیان با بیان اینکه دوره عملی چالزنی و آتشباری در معادن توسط سازمان نظام مهندسی معدن مازندران برای برخی از اعضای این نهاد در معدن کارخانه سیمان نکا صورت پذیرفت، تصریح کرد: این دوره آموزشی از طرف سازمان ایمیدرو، توسط سازمان نظام مهندسی معدن مازندران و هماهنگی با کارخانه سیمان نکا صورت گرفت.

وی با بیان اینکه کارشناسان کارخانه سیمان برای حضور در دوره آموزشی ابتدا به محل سینه کار در حال چالزنی انتقال یافته تا بتوانند به صورت عملی در محل انفجار موارد و چگونگی فرایند انفجار را بررسی و آموزش ببینند، اظهار کرد: این دوره توسط دکتر قصرانی به مدت نیم ساعت به صورت تئوری در محل سینه کار انفجاری و با نشان دادن موارد و وسایل انفجار از قبیل کورتکس، چاشنی نانل، آنفو و توضیح در مورد عملکرد آنها آموزش داده شد و اعضا نحوه خرج گذاری در چالها و چگونگی روند تأخیر در انفجار و انفجار کنترل شده را مشاهده کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران در ادامه تصریح کرد: پس از آموزشها و توضیح لازم توسط استاد دوره، کارشناسان آتشباری کارخانه سیمان و اعضای حاضر در دوره، پس از شنیدن آژیر ترک محل، محل سینه کار را ترک گفته و توسط ماشین به سمت جان پناه که در بالاترین محل معدن احداث شده بود انتقال پیدا کرده و از آنجا چگونگی و لحظه انفجار را مشاهده کردند.

وی در مورد هدف از برگزاری این دوره در کارخانه سیمان نکا گفت: هدف از بازدید مذکور آشنایی بیشتر از عملیات چالزنی و آتشباری در معادن بوده تا اعضا بتوانند در دوره های تئوری شناخت و درک بهتری از توضیحات و اصطلاحات و موارد قابل تدریس در این خصوص داشته باشند.