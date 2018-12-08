ریشه کنی بی سوادی نیازمند مشارکت همه اعضای شورای پشتیبانی است

به گزارش خبرنگار مهر, رشید قربانی عصر شنبه در نشست اعضای شورای آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی سواد آموزی استان کردستان, اظهارداشت: جلسات شورای آموزش و پرورش استان هر ماه یک بار و جلسات شورای پشتیبانی سواد آموزی نیز هر سه ماه یکبار تشکیل و موضوعات مختلف و مهم در این نشست ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در برنامه های سواد آموزی جامعه هدف بی سوادان ۱۰ تا ۴۹ سال است، افزود: برای ریشه کنی بی سوادی و تحقق برنامه های سواد آموزی نیاز به مشارکت و همکاری دستگاه ها و اعضای شورای پشتیبانی استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان راه اندازی مراکز یادگیری محلی سواد آموزی را یکی از برنامه های اولویت دار حوزه سواد آموزی استان عنوان کرد و خواستار مساعدت دستگاه ها و ادارات در راستای تجهیز این مراکز شد و ادامه داد: مراکز یادگیری محلی در راستای تثبیت سواد و حرفه آموزی راه اندازی و فعالیت دارد.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح نحوه تصمیم گیری و اطلاع رسانی تعطیلی مدارس در هنگام پدیده ریز گرد و بارش شدید برف ، برودت هوا و شرایط یخبندان پرداخت و با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمی توان اقدام به تعطیلی مدارس کند، یاداور شد: اطلاع رسانی به موقع وضعیت جوی هوا یک روز قبل از وقوع پدیده باعث خواهد شد که مسئولان و دست اندرکاران امر در این خصوص بهتر تصمیم بگیرند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی در سطح استان با حضور دستگاه های متولی به منظور مدیریت موضوع، تصمیم گیری و اطلاع رسانی به موقع به دانش آموزان و اولیای انان در خصوص زمان تعطیلی مدارس شد.