به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۱۷ آذر در باغ موزه قصر در جمع شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت علیمردان خان بختیاری و شهدای قیام عشایر لرتبار گفت: سالروز شهادت یکی از قهرمانان ملی ایران، شیر بیشه زاگرس، علیمردان خان بختیاری را گرامی می‌داریم و به همه سرداران و قهرمانان شهید این مرز و بوم درود می فرستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملت ما کارنامه درخشانی از فداکاری و ایثار دارد. این مردم در طول تاریخ، هویت خودشان را نشان داده اند و از آذربایجان تا زاگرس فریاد بر آورده اند که ما ایرانی هستیم.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: در ارج گذاری به قهرمانان ملی نباید تبعیض قائل شویم و هر یک از این قهرمان ها می توانند در فرهنگ و هنر و مناسبات اجتماعی ما، اثرات خود را بگذارند.

رضایی گفت: منطقه زاگرس قهرمانان زیادی دارد. خانواده علیمردان خان یک فامیل پر از قهرمان بوده است. از مادر شیرزن او که به روس و انگلیس حمله کرد. سردار بی بی مریم یک بانو که لشکر تشکیل داد و به مردان جنگاور فرمان داد و این زن قهرمان آرایش نظامی را به خوبی می شناخت. علیمردان خان یک دایی دارد به نام سردار اسعد که صد و ده سال پیش به زبان فرانسه مسلط بود و کتاب هایی را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده اند. و در مشروطه نقش اصلی ایفا کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چهره ی قهرمانان ملی را باید برای نسل امروز و آینده آشکار کرد. از رشادت های آنها باید سریال و فیلم ساخت و کتاب ها نوشت. معتقدم اگر فیلم سردار مریم در ایران به خوبی ساخته شود در خارج هم تماشاگر خواهد داشت. بی بی مریم، شم و تشخیص سیاسی بالایی در روابط خارجی داشت. با کمبود ارتباطات و رسانه های آنروز این زن شگفتی آفریده است.

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) با اشاره به توطئه بدخواهان علیه قهرمانان ایرانی گفت: در روزگار هویت جویی ملت ها، بدخواهان می خواهند با دفن قهرمانان ملی، یک ملت را دفن کنند. مخصوصا این روزها که یک فضای جهانی در مورد هویت و استقلال شکل گرفته است باید به فکر معرفی این قله های افتخار باشیم. این روزها در فرانسه مردم به دنبال سالاری خود هستند و نمی خواهند نوکر آمریکا و کشوری دست چندم باشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سوال که ما هویت خودمان را چطور می توانیم احیا کنیم؟ گفت: نمی توانیم هویت خودمان را بدون قهرمانان زنده کنیم. ملت ایران آن زمان در چهره علیمردان خان بختیاری تجلی پیدا کرد. این قهرمان ملی، در هنگام آزادسازی شهرکرد، ابلاغیه های رضاشاه و لباس های غربی را کنار می گذارد و حجاب را به خانم ها بر می گرداند. او با شعارهای اسلامی و ایرانی به پا خاست. او به مانند شهدای دفاع مقدس نماد هویت و پرچم ماست.

وی گفت: در سالروز این قهرمان بزرگ از شهرداری تهران و برگزار کنندگان این مراسم صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم این سر آغازی باشد برای معرفی قهرمانان تاریخی ملت ما.

در این مراسم باشکوه، محمدعلی وکیلی، سید ابراهیم امینی، غفارپوربختیار، محمود نقدی پور و محسن حیدری پیرامون رشادت ها و اقدامات سازنده علیمردان خان بختیاری و شهدای قیام عشایر لرتبار به سخنرانی پرداختند.