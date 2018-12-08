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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۳۶

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی عنوان کرد؛

اقدامات الزام آور برای مناسب سازی فضای تردد معلولان مدنظرقرارگیرد

اقدامات الزام آور برای مناسب سازی فضای تردد معلولان مدنظرقرارگیرد

اراک- مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی گفت: اقدامات الزام آور در راستای اجرای مناسب سازی فضای تردد معلولان ازسوی دستگاه های مربوطه بایستی مدنظر قرارگیرد تا از بی توجهی به این امر جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوازنی شامگاه روز شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ۱۰ درصد از جمعیت استان را افراد کم توان و دارای معلولیت تشکیل می دهند. همانطور که برای بقیه افراد جامعه پیش بینی طراحی شهرسازی انجام می‌شود، وظیفه داریم برای این قشر نیز کارهای زیرساختی و مناسب سازی مورد نیازشان را انجام دهیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی افزود: در حقیقت مناسب سازی دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان از حقوق شهروندی است و این کار وظیفه ای است که قطعا باید انجام دهیم.

نوازنی ضمن بیان اینکه شهرداری ها به مناسب سازی محیط شهری برای ترد معلولان مکلف شده اند، خاطرنشان کرد: در همایش شهرداران استان مرکزی که اخیرا در ساوه  برگزار شد، به صراحت موضوع مناسب‌ سازی فضای تردد معلولان، به عنوان یک تکلیف برای شهرداری ها مطرح شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس هر یک از شهرداران مکلف شدند یک پارک و یک معبر را به عنوان پایلوت مناسب سازی کنند. در ارزیابی سال گذشته برخی از شهرداری ها در این حوزه از جمله ساوه، مهاجران، خمین و فرمهین عملکرد خوبی داشتند و امسال هم، همین  روال و برنامه در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی بیان داشت: متاسفانه با وجود برگزاری جلسات متعدد در این خصوص هنوز آن حساسیت لازم برای برخی از دستگاه ها و بانک ها و شهرداری ها حاصل نشده است.

نوازنی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی ساختمانی نظیر نظام مهندسی شهرداری ها در موقع صدور پروانه، کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور پایان کار و... از الزامات مناسب‌سازی تردد معلولان به صورت گذرا و با اغماض عبور نکنند. این ها در حقیقت گلوگاه‌ هایی هستند که می توانیم از طریق این گلوگاه ها اجرای الزامات مناسب سازی تردد معلولان را کنترل کنیم.

کد مطلب 4479699

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