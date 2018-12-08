اقدامات الزام آور برای مناسب سازی فضای تردد معلولان مدنظرقرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوازنی شامگاه روز شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ۱۰ درصد از جمعیت استان را افراد کم توان و دارای معلولیت تشکیل می دهند. همانطور که برای بقیه افراد جامعه پیش بینی طراحی شهرسازی انجام می‌شود، وظیفه داریم برای این قشر نیز کارهای زیرساختی و مناسب سازی مورد نیازشان را انجام دهیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی افزود: در حقیقت مناسب سازی دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان از حقوق شهروندی است و این کار وظیفه ای است که قطعا باید انجام دهیم.

نوازنی ضمن بیان اینکه شهرداری ها به مناسب سازی محیط شهری برای ترد معلولان مکلف شده اند، خاطرنشان کرد: در همایش شهرداران استان مرکزی که اخیرا در ساوه برگزار شد، به صراحت موضوع مناسب‌ سازی فضای تردد معلولان، به عنوان یک تکلیف برای شهرداری ها مطرح شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس هر یک از شهرداران مکلف شدند یک پارک و یک معبر را به عنوان پایلوت مناسب سازی کنند. در ارزیابی سال گذشته برخی از شهرداری ها در این حوزه از جمله ساوه، مهاجران، خمین و فرمهین عملکرد خوبی داشتند و امسال هم، همین روال و برنامه در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی بیان داشت: متاسفانه با وجود برگزاری جلسات متعدد در این خصوص هنوز آن حساسیت لازم برای برخی از دستگاه ها و بانک ها و شهرداری ها حاصل نشده است.

نوازنی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی ساختمانی نظیر نظام مهندسی شهرداری ها در موقع صدور پروانه، کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور پایان کار و... از الزامات مناسب‌سازی تردد معلولان به صورت گذرا و با اغماض عبور نکنند. این ها در حقیقت گلوگاه‌ هایی هستند که می توانیم از طریق این گلوگاه ها اجرای الزامات مناسب سازی تردد معلولان را کنترل کنیم.