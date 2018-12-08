به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه عملکرد این شورا و جدول ارائه شده از آن، اظهار داشت: این جدول، جدول امیدوار کننده ای است، اگر اطلاعات درست باشد از حدود ۲۸۰ مصوبه آن، ۲۳۰ مورد اجرایی شده است و حدود ۴۰ مصوبه نیز در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه اگر این گزارش واقعی باشد به این معنا بوده که کمیته ها خوب کار کرده اند، عنوان کرد: امیدواریم مصوبات پیگیری و اجرا شده باشد و خدایی ناکرده به گونه ای نباشد که این گزارش ناصحیح باشد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حضور مدیران در کارگروه ها، عنوان کرد: البته تعداد کارگروههای ما زیاد بوده و هر دستگاه یک دستور العمل می زند که کمیته ای به ریاست استاندار و عضویت به طور مثال ۲۰ دستگاه در استان ایجاد شود، آنقدر این کمیته ها زیاد شده که می خواهیم نامه ای را به وزیر کشور ارائه دهیم که این کمیته ها را جمع و جور کند، چرا که تعدادشان خیلی زیاد است.

خادمی، ادامه داد: همچنین نباید اجازه داد که هر وزارتخانه ای برای استان یک کمیته ایجاد کند، کسی مشکلی دارد می گویند که استاندار یک کمیته تشکیل بدهد، این از مشکلات نظام اداری ما است.

وی با بیان اینکه اما کمیته های زیرمجموعه شورای برنامه ریزی از سوی دولت ایجاد شده اند، گفت: مصوبات این کمیته ها باید در شورای برنامه ریزی تصویب شود.

استاندار لرستان، بیان داشت: ممکن بوده که در برخی جلسات حضور مدیر دستگاه میسر نباشد، در این راستا هر مدیر باید یک معاون ثابت را برای حضور در جلسات معرفی کند، اما در جلسات تخصصی خود مدیر باید شرکت کند.

خادمی همچنین به موضوع تهاتر بدهی و طلب دستگاهها و بخش خصوصی لرستان اشاره کرد و گفت: اقدامات صورت گرفته در این زمینه قابل تقدیر است، از این فرصت تا کنون خوب استفاده شده و در آینده نیز بیشتر استفاده شود.