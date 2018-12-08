۶۰ درصد محلات گرگان فاقد پارک و فضای سبز است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه صد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به ریاست محمدابراهیم جرجانی برگزار شد.

علی اصغر یوسفی، رئیس شورای شهر گرگان، عبدالرضا دادبود، شهردار گرگان و سخنگوی شورا به دلیل سفر به گوانجوی چین برای عقد تفاهمنامه خواهرخواندگی از غایبان جلسه بودند، همچنین سیدمحمد مرتضوی دیگر عضو شورای شهر هم در جلسه حضور نداشت.

نائب رئیس شورای شهر گرگان در ابتدای جلسه به هفته فرهنگی گرگان گریزی زد و گفت: امیدواریم این هفته هم مانند روز ملی گرگان با برنامه پیش رود و اتفاقات خوب فرهنگی برای شهر رقم بخورد.

محمدابراهیم جرجانی ادامه داد: با توجه به سفر شهردار و دو تن از اعضای شورای شهر به گوانجو یک پیوند خواهرخواندگی یا خواهر شهری با گوانجو برقرار شد.

گوانجو در زمینه ترافیک و زییاسازی شرایط بسیار خوبی دارد

وی افزود: انشالله این خواهرخواندگی منشأ خبرهای خوبی برای گرگان باشد و با توجه به نظام بالای گوانجو در زمینه ترافیک و زیباسازی می توانیم از راهکارهای آن ها استفاده کنیم.

در ادامه لایحه احداث مجتمع فرهنگی در عرصه ملکی متعلق به شهرداری به فرماندهی مقاومت بسیج سپاه گرگان واقع در گرگانجدید مطرح شد.

محمدابراهیم جرجانی در این خصوص گفت: ایجاد اماکن ورزشی از نیازهای ضروری شهر است و شهرداری می تواند با کمک سایر دستگاه ها این کار را انجام دهد.

وی با بیان این که ۹۴ محله در گرگان وجود دارد، افزود: ۶۰ درصد محلات ما فاقد پارک و فضای سبز است و سایر نهادهای می توانند در این زمینه به شهرداری کمک کنند.

جرجانی ادامه داد: کودکان و سالمندان در برخی از محلات به دلیل نبودن فضای سبز در گوشه و کنار خیابان می نشینند ولی می توان از توان ملکی شهرداری کاربری هایی برای افزایش سرانه تعریف کرد.

وی بیان کرد: درست است که محدودیت مکانی برای شهرداری ممکن است وجود داشته باشد اما باید از تمام پتانسیل شهر استفاده کرد.

جرجانی تأکید کرد: در سال باید حدود ۶ پارک در شهر ایجاد شود.

مشارکت مردم و سایر نهادها در احداث پارک

در ادامه دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: شهرداری به تنهایی قادر به تأمین سرانه های ورزشی نیست و برای این کار به مشارکت مردم و دستگاه های مختلف نیاز است.

ناصر گرزین ادامه داد: اگر ساخت مجتمع فرهنگی در ملک مذکور صورت نگیرد ممکن است تا ۱۰ ساله دیگر بلااستفاده باقی بماند.

وی افزود: در دوره چهارم قرار بود ۱۰ مکان ورزشی یا فضای سبز با کمک دستگاه دیگر ساخته شود که محقق نشد.

اما حسین ربیعی، دیگر عضو شورای شهر نظر دیگری داشت، وی گفت: باید در مورد مکان این پروژه تجدیدنظر صورت گیرد و در اماکنی که فاقد فضای ورزشی هستند مانند اوزینه، جوادالائمه (ع)، کوی شریعتی و ایرانمهر بالا این کار صورت گیرد.

ساخت مجتمع فرهنگی توسط سپاه ظرف دو سال با حداکثر آراء مصوب شد.

همچنین در ادامه جلسه دو مصوبه قبلی شورای شهر مبنی بر اجرای عملیات احداث کانال ۶۰ متری افسران و جداره سازی رودخانه النگدره که توسط فرمانداری برگشت داده شده بود، مطرح شد و اعضا بیان کردند که به شورای حل اختلاف برود.