مردمی بودن یکی از عوامل اصلی اقتدار نظام اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید الدین یوسفی امشب در جلسه شورای اداری خاش اظهار داشت: نظام اسلامی ایران از ابتدا تا کنون با کارشکنی و دسیسه های دشمن مواجه شده اما بواسطه برخورداری از شاخصه مردمی بودن به بقا و گستردگی رسیده است.

وی افزود: این شاخصه از گذشته تاکنون ادامه داشته که یکی از موارد آن پشتیبانی و حضور مردم در عرصه جنگ تحمیلی ۸ ساله توام با روحیه دفاع از وطن بود.



فرماندار خاش ادامه داد: حضور گسترده مردم ایران در صحنه های مختلف سبب کمرنگ شدن فشار تحریم ها بر جامعه شده است.



وی با بیان اینکه هدف آمریکا و دست نشاندگان استبکار نابودی مردم ایران و از بین رفتن اسلام است، گفت: این استان پهناور به عنوان پیشانی و دروازه ورود به انقلاب در دید دشمن است که با ایجاد توطئه در بین مردم همواره با کارشکنی در ارکان نظام و انقلاب به دنبال برهم زدن آرامش جاری است.

یوسفی تصریح کرد: بیش از ۳۰ دستگاه جاسوسی در مرزهای شرقی کشور بهره برداری و سوء استفاده از فرصت های جامعه را در سر می پرورانند لذا انتظار می رود مسئولین ادارات و دستگاه های اجرایی تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات به مردم به کار گیرند تا بهانه ای دستگیر دشمن نشود.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت، داشته ها و استعدادهای فردی و جمعی برای تولید ثروت در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان خاش استفاده شود.



وی گفت: تیتر کردن نگرش های منفی در رسانه ها عامل فرار نیروی انسانی کار آمد و مانع پیشرفت منطقه است.



یوسفی همچنین بر ضرورت حفظ تکریم ارباب رجوع در ادارات تاکید و افزود: دستگاه های نظارتی در زمینه تامین ارزاق عمومی، سوخت و مواد غذایی با دقت به امور رسیدگی کنند تا منافع و معیشت مردم ضایع نشود.

فرماندار خاش بیان داشت: با مدیران و کارشناسانی که با بی توجهی عامل ایجاد نارضایتی مردم در شهرستان شود به صورت جدی برخورد می شود.

مولوی محمد علی شهنوازی، امام جمعه اهل سنت خاش نیز در این جلسه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوگانگی در بین مردم شیعه و سنی است.



وی افزود: مسلمانان ایران در سایه اتحاد و همبستگی دشمن را در اجرای اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.



حاجی آبادی، سرپرست شرکت نفت خاش نیز در این جلسهاظهار داشت: از ۴ روز گذشته طرح پایش و کنترل جایگاه ها جهت کاهش صف های طولانی در حال اجرا است.



وی با بیان اینکه مشکلی برای تامین گاز از بندر عباس و اصفهان نداریم و مشکلات عمدتا در حوزه حمل و نقل فرآورده ها است، گفت: تاکنون ۳۰۰ تن گاز مایع در بین مردم توزیع شده و به زودی صف های گاز نیز خلوت می شوند و مردم می توانند کپسول گاز را درب منازل تهیه کنند.



گفتنی است، در پایان این جلسه رئیس جدید اداره اطلاعات خاش معرفی و از خدمات ۲ ساله ی رئیس سابق به جهت تلاش در زمینه ایجاد امنیت و آرامش مردم خاش تقدیر و تشکر به عمل آمد.