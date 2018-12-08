به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی شامگاه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان در سخنانی با اشاره به عملکرد کارگروههای زیرمجموعه این شورا در استان طی شش ماه نخست امسال، اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی این شورا، اداره کل راه و شهرسازی بوده و تا کنون چهار جلسه، ۳۳ دستور کار، ۳۳ مصوبه داشته و تعداد مصوبات اجرا شده آن ۲۳ مورد، در دست اقدام آن ۹ مورد و اجرا نشده آن نیز یک مورد است.

تصویب ۹۰ مصوبه در کارگروه اشتغال

وی، بیان داشت: همچنین دبیرخانه کارگروه امور اجتماعی شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز دفتر امور اجتماعی استانداری است و تعداد جلسات آن سه مورد، دستور کارهای آن هفت مورد، تعداد مصوبات آن ۲۷ مورد بوده و تعداد مصوبات اجرا شده آن ۲۳ مورد، تعداد مصوبات در دست اقدام آن چهار مورد و مصوبات اجرا نشده آن اعلام نشده و به این معنی که در دست اقدام هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، ادامه داد: همچنین سه جلسه با شش دستور کار کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار شورای برنامه ریزی لرستان برگزار شده که تعداد مصوبات آن ۱۰ مورد، مصوبات اجرا شده آن شش مورد و در دست اقدام آن نیز چهار مورد است.

هادی چگنی با بیان اینکه تعداد جلسات کارگروه سلامت لرستان ۳ مورد با ۱۴ دستور کار بوده است، گفت: تعداد مصوبات آن ۱۸ مورد، مصوبات اجرا شده آن ۱۲ مورد بوده و شش مصوبه آن نیز در دست اقدام است.

وی با اشاره به کارگروه اشتغال لرستان نیز، بیان داشت: این کارگروه ۹ جلسه با ۱۷ دستور کار داشته است، تعداد مصوبات آن ۹۰ مورد بوده که از این تعداد ۷۹ مورد اجرا شده و ۱۱ مصوبه دیگر نیز در دست اقدام است.

مصوبات کارگروه استاندارد سازی اجرایی نشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه کارگروه امور بانوان نیز سه جلسه و هفت دستور کار داشته است، گفت: این کارگروه ۳۳ مصوبه داشته که از این تعداد ۲۹ مورد اجرایی شده و چهار مورد نیز در دست اقدام است.

هادی چگنی با اشاره به اینکه همچنین کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری شورای برنامه ریزی نیز دو جلسه و ۱۰ دستور کار داشته است، افزود: این کارگروه نیز ۱۹ مصوبه داشته که از این تعداد ۱۵ مورد اجرا شده و چهار مورد اجرا نشده است.

وی، تصریح کرد: همچنین کارگروه استاندارد سازی و ارتقا کیفیت کالا و خدمات نیز یک جلسه و دو دستور کار داشته است و چهار مصوبه داشته که در دست اقدام هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با اشاره به کارگروه روستایی و عشایری این شورا نیز، گفت: این کارگروه نیز دو جلسه با پنج دستور کار، پنج مصوبه داشته که از این تعداد چهار مورد اجرا و یک مورد نیز در دست اقدام است.