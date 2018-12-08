پیش بینی اختصاص ۵۰۰ میلیارد اعتبار جهت تکمیل محور «زاهدان-خاش»

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرد امشب در جلسه شورای اداری خاش اظهار داشت: مسئولین امنیتی و اعضای شورای تامین از ظرفیت معتمدان، ریش سفیدان، شورای های شهر و شهرستان و افراد صاحب نفوذ برای ایجاد امنیت و آرامش همانند گذشته استفاده کنند.



نماینده مردم خاش و میرجاوه در مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اتحاد سه قوا و اقشار مختلف جامعه برای حفظ پایه و اساس نظام و انقلاب گفت: ضرورت دارد همگان برای حفظ ارزش های انقلاب، ارکان نظام و ارزش های امام و شهدا هم صدا و متحد شوند.

وی با بیان اینکه کشورهای منطقه در آتش حوادث تروریستی می سوزند، افزود: خوشبختانه در کشور ما با دقت و نظارت دستگاه های امنیتی، سیاسی و نظامی امنیت و آرامش مردم برقرار است.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ناظرین دستگاه های نظارتی در روزهای گذشته به صورت محسوس و نامحسوس برای کنترل و پایش روند توزیع سوخت در بین مردم حضور فعال داشته اند که خوشبختانه با کاهش حجم صف ها مواجه شده ایم.

این نماینده مجلس دهم افزود: با توجه به آمار دریافتی ۷۰ درصد از تصادفات رانندگی در محور های استان سیستان و بلوچستان ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

وی یاد آورشد :با توجه به کوهستانی بودن محور خاش به زاهدان جهت دو بانده شدن این مسیر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است‌.



نماینده مردم خاش تاکید کرد: مردم باید از تردد های غیر ضروری در این محور خودداری کنند تا دیگر شاهد رخ دادن حوادث ناگوار نباشیم.

کرد نسبت به ارائه گزارش عملکردی از اقدامات انجام شده در مجلس پرداخت و اجرای پروژه راه آهن، احداث راه های موصلاتی «روتک» و «دیگشکن»، اجرای پروژه های آبرسانی به مناطق روستایی، تلاش برای اجرای پروژه آبرسانی به شهر خاش از «کارواندر» و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان های خاش و میرجاوه را یاد آور شد.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با کمک کمیسیون اجتماعی سهمیه پذیرش مددجو در نهادهای حمایتی شهرستان خاش با افزایش روبرو شد و اکنون هیچ مددجو پشت نوبت چتر حمایتی وجود ندارد.