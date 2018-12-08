به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی شنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با بیان اینکه دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به استان هرمزگان سفر می کنند، عنوان کرد: سفر دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به استان هرمزگان روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری انجام می شود.

وی ادامه داد: در این سفر دکتر جهانگیری از مناطق شمال استان هرمزگان بازدید خواهد داشت و علاوه بر آن پروژه های بزرگی همچون فاز نخست آب شیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی بندرعباس و نیروگاه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار هرمزگان افزود: بازدید از بنادر، گمرکات و مجتمع کشتی سازی از دیگر برنامه های سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان خواهد بود.

همتی تصریح کرد: همچنین نشست شورای اداری استان هرمزگان و نشست با فعالین اقتصادی استان هرمزگان نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه سفر دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به هرمزگان انجام خواهد شد، اظهار داشت: بازدید از سواحل مکران در شرق استان هرمزگان و بررسی طرح های توسعه این منطقه از برنامه های سفر دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به هرمزگان است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه های پرورش میگو و بازدید از بندرخمیر از دیگر برنامه های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به هرمزگان است.