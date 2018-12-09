فاز اول پروژه مدیریت یکپارچه زاینده رود به اتمام رسیده است

غلامحسین حیدرپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاز اول پروژه مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده‌رود با توجه به اهداف آشنایی و جمع‌آوری اطلاعات و توسعه مدیریت یکپارچه انجام شد.

وی با اشاره اینکه در فاز دوم توسعه راهبرده ، ابزارها و روش‌های تولید پایگاه داده برای تمام ذینفعان تعریف می شود، گفت: پیشنهاد ایجاد سازمانی یکپارچه برای مدیریت حوضه آبریز زاینده رود در این فاز مورد بررسی قرار گرفت که ایده تشکیل و اجرایی شدن آن در فاز سوم وجود دارد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با تأکید بر شناسایی و راهکارهای کاهش مصرف آب در حوضه در این فاز اعلام کرد: امکان بهینه سازی مصرف آب شرب و بهره‌برداری از تصفیه خانه‌ها در این فاز بررسی شد و رسیدن به توسعه پایدار جز اهداف این فاز است.

وی با بیان اینکه پروژه مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود یکی از ۱۷ پروژه‌ای است که وزارت علوم آلمان در کشورهای مختلف در حال انجام آن است، گفت: از لحاظ پیشبرد اهداف و فازهای برنامه ریزی شده پروژه مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود در رتبه سوم قرار دارد که بیانگر پیشرفت فازهای آن است.

حیدرپور گفت: در برخی از ۱۷ پروژه دیگر ما حتی وارد فازهای دوم و سوم شده ایم.

وی ادامه داد: حوضه زاینده رود یک حوضه استثنایی است که شاهد داشتن مشترکان آب در حوزه شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و محیط زیست است.