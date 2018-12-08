به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در حاشیه نشست مجمع نمایندگان یزد در جمع خبرنگاران در مورد بررسی چالش‌ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان یزد که محور نشست امروز مجمع نمایندگان استان بود، اظهار داشت: تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، ظرفیت تولید برق باید به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد که سهم انرژی‌های نو در این زمینه ۵ هزار مگاوات پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه میانگین روزهای آفتابی در کشور، شش برابر اروپا است و ۲۸۰ روز آفتابی در طول سال داریم، خاطرنشان کرد: این میزان در استان یزد ۳۳۰ روز است و به همین دلیل در حال حاضر رتبه نخست کشور در تولید انرژی خورشیدی را داریم.

تابش با بیان اینکه کمتر از ۲۰ درصد انرژی در دنیا توسط منابع تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی تامین می شود، افزود: سرمایه گذاران در بخش انرژی‌های نو به‌دلیل تکلیفی بودن قیمت برق تولیدی از سوی دولت، ارزان بودن سوخت های فسیلی، لحاظ نکردن قیمت واقعی تولید و اخیرا نوسانات ارزی، تمایل کمتری به حضور در این عرصه دارند.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: بنا به تعهد معاهده اقلیمی پاریس که مبتنی بر کاهش گازهای گلخانه ای است باید به سمت کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و تولید انرژی‌های نو برویم.

وی یادآور شد: رشد سریع مصرف برق باعث شده که برای سال آینده، هشت هزارمگاوات کسری انرژی داشته باشیم که انرژی‌های نو با توجه به زودبازده بودن، می تواند راهکاری برای فائق آمدن به این مشکل باشد.

تابش با اشاره به عدم تمایل تداوم سرمایه گذاری در زمینه انرژی‌های نو ادامه داد: تا پایان سال ۹۶ بازگشت سرمایه در بخش انرژی‌های نو حدود ۵ سال بود اما با افزایش نرخ ارز بسیاری از سرمایه گذاران بومی این عرصه را ترک کردند.

وی، ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان خانگی، تجدیدنظر در نرخ تعرفه ها و برخی مشوق ها را از جمله راهکارهای قابل بررسی برای حمایت از سرمایه گذاران این بخش دانست.