برخی مدیران برای گرفتن بودجه تلاشی نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان با اشاره به اینکه امسال اعلام شده که اعتباری که جذب نشود قابل تبدیل به نقد نیست، اظهار داشت: در این راستا اگر کسی نتواند اعتباری از بودجه جذب کند استان نمی تواند در این زمینه ورود پیدا کند و از دست استان خارج است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران تلاش کنند که همه اعتبار در استان جذب شود، عنوان کرد: البته ما اجازه نمی دهیم پولی از استان خارج شود و اگر احساس کنیم اعتبار از سوی دستگاهی تا چند روز آینده جذب نشد، سریع آن را جابجا می کنیم و به دستگاههای دیگر پرداخت می کنیم، چرا که دستگاههایی در استان وجود دارد که تا چندین برابر می توانند اعتبار جذب کنند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: ما با مازاد پول در استان روبرو نیستیم، ما کلی مشکل و پروژه بدون پول داریم، بی توجهی برخی از دوستان به ضوابط و مقررات در دستگاه موجب مشکل ایجاد می کند و امیدواریم مانند سال قبل که در بحث اوراق، استان لرستان، جزء استان هایی بود که بهتر از همه عمل کرد، امسال نیز این امر صورت گیرد.

خادمی با بیان اینکه ممکن بوده که «فرج هایی» گشوده شود و دنبال آن باشند، اما ما باید کار خود را انجام دهیم که کارمان به اگر و مگر های بعد وصل نشود، گفت: علیرغم همه مشکلاتی که در بودجه امسال نسبت به سال قبل وجود داشت تلاشی صورت گرفت تا بخش عمده ای از خواسته های استان در بودجه دیده شود.

وی، بیان داشت: در این راستا ردیف اغلب طرح های استان پایدار شد و با وجود محدودیت های موجود چند طرح جدید به طرح ها و ردیف های قبلی استان اضافه شد.

استاندار لرستان در ادامه با تقدیر از تلاش ها و اقدامات صورت گرفته از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان برای گرفتن سهم استان بودجه، گفت: همچنین مدیر کل راه و شهرسازی نیز در این زمینه اقدامات مطلوبی انجام داده است.

خادمی با بیان اینکه برخی از مدیران در این زمینه کمتر پیدایشان شد و پیگیری هم نکردند، گفت: بقیه مدیران اگر پیگیری کرده اند، خیلی آن را ندیدیدم و تلاش را در برخی از مدیران کمتر دیدم.