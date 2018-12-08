  1. استانها
  2. یزد
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۰:۰۸

در دی‌ماه امسال برگزار می‌شود؛

یزد میزبان نخستین مسابقات والیبال جام باشگاه‌های ایران

یزد میزبان نخستین مسابقات والیبال جام باشگاه‌های ایران

یزد ـ سرمربی تیم والیبال بانوان ترمه دستجردی یزد از برگزاری نخستین مسابقات جام باشگاه‌های والیبال ایران به میزبانی یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه عسگری امشب در نشست خبری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ترمه دستجردی یزد اظهار داشت: از سال گذشته با هماهنگی‌های انجام شده، برای نخستین بار در استان یزد، والیبال بانوان استان یک نماینده با عنوان تیم ترمه دستجردی در لیگ دسته یک داشت.

وی با اشاره به اینکه شاهد اتفاقات خوبی در این تیم و ورزش بانوان استان یزد به ویژه در رشته والیبال بودیم، افزود: کانون ترمه دستجردی نیز در سطح استان راه اندازی شد که توسط این کانون استعدادیابی در رشته والیبال نیز انجام شد که نتیجه آن را در تنها تیم والیبال استان یزد در لیگ دسته اول شاهد هستیم.

عسگری با بیان اینکه سال گذشته، تیم کاملا بومی بسته شده بود، بیان کرد: امسال از بین ۱۴ بازیکن ثابت تیم، سه تا چهار بازیکن غیربومی هستند.

سرمربی تیم والیبال بانوان ترمه دستجردی یزد یادآور شد: امسال برای نخستین بار مسابقات جام باشگاه‌های ایران به میزبانی یزد برگزار می‌شود و ۲۴ تیم با ۵۰۰ بازیکن از سراسر کشور در این رقابت‌ها حضور می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه تمرین‌های تیم ما نیز آغاز شده است، افزود: یک ماه و نیم برای آمادگی تیم فرصت داریم و امیدواریم بتوانیم نماینده خوبی برای استان یزد باشیم.

عسگری ادامه داد: وجود اسپانسر خوب برای تیم والیبال بانوان یزد سبب شد تا امسال بتوانیم میزبان این رقابت‌ها باشیم و تیمی تقریبا بومی داشته باشیم.

کد مطلب 4479738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها