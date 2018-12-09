هیچ کس حق ندارد با دید ترحم به معلولان نگاه کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان،اظهارداشت: بیان مشکلات این قشر و رسیدگی به آنها نباید فقط به یک روز خلاصه شود و همواره باید در کنار این افراد بوده و در مناسبت های مختلف از نظرات و توانمندی های آنان بهره گرفته شود.

وی با بیان اینکه انتخاب مشاور برای رسیدگی به امور معلولان صوری نیست، افزود: انتخاب مشاور معلولان در استانداری و سایر دستگاه های اجرایی استان ورود برای حل مشکل این قشر از جامعه است.

استاندار کردستان ادامه داد: قطعا کاستی ‌هایی در خدمات ارائه شده به این قشر از جامعه وجود دارد و هیچ کس منکر آن نیست اما نه تنها در بخش معلولان، بلکه در تمامی بخش‌ ها مشکل وجود دارد و سعی می کنیم در زمینه مناسب سازی به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه معلولان نیز تلاش کنیم و هزینه ای در اعتبارات دولتی سال ۹۸ برای حل این موضوع لحاظ شود.

مرادنیا یادآور شد: در تمامی بخش‌ های استان با مشکل مواجه هستیم اما همت مسئولان و مدیران استان بر این است تا این کاستی ‌ها برطرف شود و مشکلات این قشر نیز با جدیت پیگیری شده و برای رفع آن تلاش می شود.

وی بیان کرد: با وجود کاستی ها و ضعف های موجود در حوزه های مختلف از جمله معلولان، اقداماتی نیز انجام شده که باید بیان شود و اگر ضعف ‌هایی هست، کارهایی هم صورت گرفته است و به جای اینکه همدیگر را مورد نقد و انتقاد قرار دهیم لازم است در برخی جاها همدیگر را تشویق کنیم چون تشویق موثرتر از تنبیه است.

استاندار کردستان گفت: ظرفیت‌ های زیادی وجود دارد تا به قشر معلولان نزدیک شویم و تنها به این بسنده نشود که در چنین روزی دور هم جمع شویم و هر چند شاید دیر به این حوزه ورود پیدا کرده ایم اما تمام توان خود را در این زمینه به کار می بندیم تا گره ای از مشکلات این قشر باز شود.