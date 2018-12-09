نگاه قرآنی بر جامعه پزشکی حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در دیدار با دکتر عزیزی از نخبگان پزشکی جهان اسلام و تعدادی از اعضای بنیاد نخبگان استان قزوین اظهار کرد: یک آفت جدی در جامعه ما وجود دارد و آن تردید و کم توجهی مردم و مدیران و حتی اندیشمندان درحوزه پیشرفت و توسعه‌ای کشور است که گاهی چشم ما به سمت غرب و دستاوردهای آنهاست.

وی افزود: ما در یک جامعه دینی و اسلامی زندگی می‌کنیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم نگاه استقلالی و دینی خود را به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار دهیم.

امام جمعه قزوین تاکید کرد: ما در طول تاریخ به دلیل اینکه حکومت‌های غیردینی و ظالم را به رسمیت نمی‌شناختیم اندیشه‌های دینی در میان ما به خوبی و در زمان خودش مدون نشد، در صورتی که بسیاری از اندیشه‌های دینی ما که برای رشد و توسعه لازم است از هزاران سال قبل توسط ائمه بیان شده بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: موضوع پزشکی شاید فقط وجود انسان باشد، اما از نگاه قرآن همه اعضا و جوارح انسان با جسم انسانی متفاوت است، چشم و گوش و دل جسمانی مشترک بین انسان و حیوان در زبان قرآن به نام "عین"، "اذن" و "قلب" معرفی می‌شود، اما وقتی مخاطب انسان است گوش عنوان "سمع"، چشم عنوان "بصر" و دل عنوان "فواد" به خود می‌گیرد.

وی بیان کرد: وقتی گوش و چشم و دل به نام سمع، بصر و فواد می‌شود یعنی یک انسان جامع و حقیقی خواهیم داشت، جسم انسان شبیه ظرفی برای روح انسان و ارزش آدمی نیز به روح اوست.

آیت‌الله عابدینی اضافه کرد: آیا شده اطبا و پزشکان ما قرآن را یکبار به طور کامل مطالعه کنند یا قرآن شناسی، مواردی قرآنی را با دقت نظر به اطلاع آنها برساند؟ زیرا تفاوت انسان جسمانی و روحانی باید دیده شود.

امام جمعه قزوین بیان کرد: قرآن به صراحت بیان می‌کند آدمی که خود را مشغول جسمانیت کند از حیوان پست‌تر است؛ زیرا خدای متعال امانت‌هایی همچون بصر، سمع و فواد به ما عنایت کرده که اگر از آنها به خوبی بهره نبریم مورد بازخواست خدای متعال قرار می‌گیرم.

وی عنوان کرد: اگر پزشکی دارای این فرهنگ رفتاری باشد که دارو و درمان را ابزاری از سوی خدای متعال بداند و او را شفادهنده مطلق بداند، این طبیب با ذکر، کارهای خود را انجام می‌دهد و نگاه دنیایی به مسائل نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ابراز کرد: خدای متعال در قرآن کریم فرموده است، سنت‌های الهی تبدیل پذیر و تغییرپذیر نیستند و از سوی دیگر فطرت انسان نیز تغییرناپذیر است، اگر این دو موضوع باهم هماهنگ شوند یک انسان کامل و جامعی خواهیم داشت.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: اگر نگاه قرآنی بر جامعه پزشکی ما حاکم شود پزشکان ما متقاعد خواهند شد که بیشتر با دین و قرآن انس بگیرند.