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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۶

جلالی به مهر خبر داد؛

جلسات مرکز پژوهش‌ها با نهادهای نظارتی برای اصلاح قانون بازنشستگی

جلسات مرکز پژوهش‌ها با نهادهای نظارتی برای اصلاح قانون بازنشستگی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: جلساتی در هفته جاری با حضور دستگاه‌های ذیربط برای بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار خواهد شد.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلساتی در هفته جاری با حضور دستگاه های ذی ربط برای بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان  در مرکز پژوهش های مجلس برگزار خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابتدا باید نقطه نظرات دستگاه های نظارتی و مجری این قانون را استماع کنیم تا بعد از آن بتوانیم برای اصلاح این قانون تصمیم گیری کنیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این جلسه حضور خواهند یافت.

کد مطلب 4479816

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