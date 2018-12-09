به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به سیاستهای گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه علم و فناوری، اقداماتی را در راستای افزایش شهرت بینالمللی دانشگاه و همچنین حمایت از توسعه برنامههای پژوهش محور و آموزشی اساتید و دانشجویان در راستای گسترش روابط علمی و بینالمللی دانشگاه را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس کانون همگرایی رویکردهای بینالمللی امیرکبیر (کهربا) تلاش دارد با ایجاد بسترهای لازم، فرصتهای مناسب پیشرفت، ترقی و تعالی اندیشههای ناب دانشجویان را با رویکرد همگرایی و همافزایی و پرهیز از پراکندگی در کارها ایجاد کند.
در این راستا کانون همگرایی رویکردهای بینالمللی امیرکبیر با اعلام فراخوانی از کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت عضویت دعوت به عمل آورد.
شناسایی دانشآموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مفاخر فعال ایرانی در سطح بینالمللی و تهیه بانک اطلاعاتی و بهروزرسانی، پایش و افزایش بهرهوری مداوم آن، کمک به برگزاری کارگاه ، همایش و هماندیشیهایی در سطح بینالمللی با استفاده از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی و بینالمللی، شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشکدهها، گروهها، پژوهشکدهها و شرکتهای دانشبنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ارائه راه حلهای مناسب و قابل اجراء و تهیه گزارش و اطلاعرسانی به معاونت امور بین الملل به منظور بهبود مستمر و شناسایی آخرین برنامههای حمایت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و فرصتهای آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی ملی و بین المللی برای اساتید و دانشجویان از جمله ماموریتهای این کانون به شمار می رود.
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