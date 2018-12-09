  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

با اعلام فراخوانی؛

دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر شناسایی می شوند

دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر شناسایی می شوند

کانون همگرایی رویکردهای بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف شناسایی دانش‌آموختگان اقدام به پذیرش عضو جدید از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به سیاست‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه علم و فناوری، اقداماتی را در راستای افزایش شهرت بین‌المللی دانشگاه و همچنین حمایت از توسعه برنامه‌های پژوهش محور و آموزشی اساتید و دانشجویان در راستای گسترش روابط علمی و بین‌المللی دانشگاه را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس کانون همگرایی رویکردهای بین‌المللی امیرکبیر (کهربا) تلاش دارد با ایجاد بسترهای لازم، فرصت‌های مناسب پیشرفت، ترقی و تعالی اندیشه‌های ناب دانشجویان را با رویکرد همگرایی و هم‌افزایی و پرهیز از پراکندگی در کارها ایجاد کند.

در این راستا کانون همگرایی رویکردهای بین‌المللی امیرکبیر با اعلام فراخوانی از کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت عضویت دعوت به عمل ‌آورد.

شناسایی دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مفاخر فعال ایرانی در سطح بین‌المللی و تهیه بانک اطلاعاتی و به‌روزرسانی، پایش و افزایش بهره‌وری مداوم آن، کمک به برگزاری کارگاه ، همایش و هم‌اندیشی‌هایی در سطح بین‌المللی با استفاده از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی و بین‌المللی، شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشکده‌ها، گروه‌ها، پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ارائه راه حل‌های مناسب و قابل اجراء و تهیه گزارش و اطلاع‌رسانی به معاونت امور بین الملل به منظور بهبود مستمر و شناسایی آخرین برنامه‌های حمایت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و فرصت‌های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی ملی و بین المللی برای اساتید و دانشجویان از جمله ماموریت‌های این کانون به شمار می رود.

کد مطلب 4479844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها