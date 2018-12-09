استفاده از هورمون در صنعت طیور توهم است

مهدی جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعه مرغ‌های هورمونی و تزریق هورمون اظهار کرد: در دنیا از نظر اقتصادی، مصرف هورمون در پرورش مرغ­های گوشتی مقرون به صرفه نیست و در کشور ما نیز پرورش طیور گوشتی بر اساس استانداردهای جهانی صورت می­گیرد لذا تنها تزریقاتی که در حالت عادی به مرغ­ها انجام می‌شود واکسن­هایی هستند که به منظور پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در واحد های پرورش طیور صنعتی مصرف می­ شوند.

وی افزود: همچنین در صورت ابتلا گله های طیور به بیماری، ممکن است آنتی بیوتیک مصرف شود که با در نظر دوره منع مصرف، پس از تایید دامپزشک مربوطه به کشتارگاه اعزام می شوند.

جلوخانی بیان کرد: شاید علت شایعه مصرف هورمون در اذهان عمومی، رشد سریع طیور گوشتی در سال های اخیر باشد که این امر حاصل مطالعات مداوم و طولانی اصلاح نژادی در طیور گوشتی و همچنین استفاده از جیره های غذایی براساس فرمول نویسی های پیشرفته درکنار مدیریت پرورش براساس اصول علمی است.

وی تصریح کرد: کارشناسان دامپزشکی بخش دولتی و خصوصی بر تمام مراحل تولید گوشت مرغ نظارت دارند و این مراحل توسط این کارشناسان به صورت دوره ای و مداوم مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرند تا غذایی سالم و بهداشتی به دست مصرف کنندگان برسد.

جلوخانی در پایان خاطر نشان کرد: در تولید مرغ گوشتی، چیزی به عنوان هورمون جایگاهی ندارد و مردم می توانند بدون هیچگونه نگرانی مرغ‌های موجود در مراکز مجاز عرضه را مصرف کنند.