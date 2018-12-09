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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۲

نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس:

جلب مشارکت‌های مردمی راه صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است

جلب مشارکت‌های مردمی راه صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است

سمنان - نماینده سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس بابیان اینکه امروز صیانت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیست یک وظیفه ملی است، گفت: در این راه نیازمند جلب مشارکت‌های مردم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی سمنان به میزبانی منابع طبیعی استان، ضمن بیان اینکه باید صیانت از عرصه‌های طبیعی به‌عنوان یک ‌سرمایه ملی به فرهنگ عمومی بدل شود، تأکید کرد: ارتقای فرهنگ و تغییر نگرش افراد جامعه به عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست یک نیاز است که در این راه باید از مشارکت افراد بومی نیز کمک بگیریم.

وی بابیان اینکه تمامی نهادها و ارگان‌ها اعم از مجلس شورای اسلامی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی و حتی سمن‌ها باید به مقوله منابع طبیعی نگاه ویژه‌ای داشته باشند، افزود: جلب مشارکت‌های مردمی، استفاده از دانش و ظرفیت نیروهای بومی محلی و همچنین ترویج فرهنگ انفال از ضرورت‌های امروز است.

ضرورت همراهی افراد بومی

عضو خانه ملت همراهی افراد بومی در حفظ انفال را مؤثر دانست و تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست لیکن معتقدیم بهترین حافظان عرصه‌های منابع طبیعی خود مردم ‌هستند که نقش اساسی و کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارند.

همتی در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به‌ضرورت جذب اعتبارات صندوق توسعه برای آبخیزداری و آبخوان‌داری در سمنان، تأکید کرد: کاهش فرسایش خاک، کنترل ‌رسوب، کنترل و مهار سیلاب و کمک به تغذیه آبخوان‌ها از مزیت‌های این طرح‌ها است.

وی بابیان اینکه طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری باعث بهبود پوشش گیاهی و استحصال روان آب‌های ‌سطحی با هزینه کم را موجب می‌شوند، ادامه داد: حفاظت از منابع آب و استفاده بهینه از این منابع، سوق دادن جامعه به‌سوی توسعه پایدار است.

ضرورت حفظ محیط زیست

نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه بابیان اینکه نگاه مجلس شورای اسلامی به مقوله حفاظت از منابع طبیعی بسیار مثبت است، تأکید کرد: حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی اولویت اول است.

همتی ادامه داد: ما معتقد هستیم که توسعه، ‌عمران و آبادانی در شهرها باید به شکلی مهیا شود که تهدیدهای زیست‌محیطی شکل نگیرند چراکه این منابع الهی ارتباط مستقیم با سلامت مردم‌دارند.

کد مطلب 4479861

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