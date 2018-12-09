ممنوعیت تردد کامیون در گردنه ها/تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است

سرهنگ عیسی گوهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در حال حاضر وضعت راه های مواصلاتی استان کردستان منالسب است اما در گردنه ها شرایط متفاوت است و تردد خودرو تنها با زنجیر چرخ امکان دارد و تردد هرگونه کامیون نیز در این مناطق ممنوع است.

وی افزود: در مسیر سنندج – دهگلان، سنندج – مریوان، سنندج – کامیاران، سقز – بانه و دیگر گردنه های سطح استان بارش برف و باران همچنان ادامه دارد و علیرغم اینکه راهداری نیز به موقع جاده ها را برف روبی می کند اما با مشکل تردد مواجه هستیم.

رئیس پلیس راه های استان کردستان ادامه داد: با توجه به تداوم بارندگی ها، دید افقی کاهش یافته و رانندگان در مسیرهای مواصلاتی با مشکل دید مواجه هستند و همین امر نیز در کنار بارش برف، مشکل تردد را بیشتر کرده است.

گوهری یادآور شد: با توجه به تداوم بارش ها بویژه در ارتفاعات همراه داشتن زنجیر چرخ لازمه تردد در مسیرهای ارتباطی است و پلیس از تردد رانندگانی که فاقد زنجیر چرخ هستند، ممانعت می کند.