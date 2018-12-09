مهدیزاده برنز گرفت/حذف شش کاراته کای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که با حضور ۱۱۷۶ کاراته کا از ۸۰ کشور به میزبانی چین در شانگهای جریان دارد، امیرمهدیزاده عضو تیم ملی کاراته کشورمان که اولین حضور خود در وزن ۶۷- کیلوگرم را تجربه می کند با برتری مقابل رقبای خود در گروه شانس مجدد موفق به کسب مدال برنز شد.

وی ابتدا «استفان جوسیچ» از صربستان را پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران شکست داد و برابر «سانگوت مونتن» از تایلند ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و در ادامه محمد شهریاری دیکر گاراته کای کشورمان را بعد از تساوی ۳ بر ۳ از پیش رو برداشت و در دیدار رده بندی هم با پیروزی ۸ بر ۴ مقابل علیرضا شیرصفت دیگر هموطن خود به مدال برنز رسید. وی درمبارزات روز جمعه، بعد از پیروزی ۱۱ بر ۵ برابر «فرانچسکو دی اونو فریو» از ایتالیا و یک بر صفر مقابل «بوران براک» از کرواسی، با رای داروان به «وینیسیوس فیگوئرا» از برزیل باخت به گروه شانس مجدد رفت.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، محمد شایگان در جدول شانس مجدد بعد از پیروزی برابر «ماتیاس گومز» از اسپانیا، مقابل «دانیل رودریونوف» از استونی در حالی که ۵ بر ۴ از حریفش پیش بود، بازنده تاتامی را ترک کرد. در وزن ۷۵- کیلوگرم آرش علینژاد ۳ بر یک نتیجه را به «رودریگز ابانز» از اسپانیا واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، مهدی عاشوری در جدول شانس مجدد ۴ بر صفر برابر «لوکا کاستا» از بلژیک بازنده و حذف شد. در همین وزن کوشا تیموری به «لوکا کاستا»ی بلژیکی باخت و کنار رفت.

در وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان سحر شیروانی در اولین مبارزه جدول شانس مجدد ۳ بر صفر مقابل «باباروا» از ازبکستان شکست خورد و در وزن ۶۸+ کیلوگرم شبنم واحدی در مبارزه مقابل «ایزابلا رودرویگرز» از برزیل ۵ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و از گردونه رقابتها کنار رفت.

این مسابقات امروز به پایان می رسد.