ایران نشان داد در مبارزه با فساد مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر فدولو نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در چهارمین همایش مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوق رئیس جمهور و مقامات اتاق بازرگانی تهران و ایران در محل اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: ایران با عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد نشان داده که در مبارزه با فساد مصمم است؛ البته کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز یک ابزار بین المللی است که ١٨٦ کشور عضویت آن را پذیرفته اند.

وی افزود: این کنوانسیون یک ابزار منحصر به فرد برای مبارزه با جرایم بین المللی است و کاهش فساد، در مرکز فعالیت های سازمان ملل قرار گرفته که مشارکت ایران نیز نشان می دهد مشترکا می توان با شرکای خود، میارزه با فساد در ایران را پیگیری نمود.

فدولو با بیان اینکه باید ظرفیت های نهادی را تقویت کرده و همکاری های بین المللی را گسترش دهیم، افزود: از طریق اقدامات دیپلماتیک می توان کار را گسترش داد.

ادامه دارد