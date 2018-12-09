پروژه های شهرداری تبریز بر اساس اولویت بندی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر صبح امروز یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر تبریز گفت: بیشترین پروژه های عمرانی در سال جاری در حوزه پروژه های زیرساختی بوده است که چندان جلوه نمی کند ولی در موقع نیاز تاثیر مثبت خود را در شهر نشان می دهد.

وی با بیان اینکه ترک تشریفات در پروژه های عمرانی به حداقل رسیده است، افزود: محدودیت منابع مالی ما را در استفاده بهینه از منابع موجود کاملا حساس کرده است.

شهردار تبریز سپس افزود: تلاش کرده ایم تا بیشترین میزان مطالعه را برای اولویت بندی پروژه ها داشته باشیم.

نقشه اجرای پروژه میدان آذربایجان به کل تغییر کرد

نائب رئیس شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: نقشه اجرای پروژه میدان آذربایجان به کل تغییر کرد.

سونیا اندیش افزود: انتظار داشتیم در گزارش معاون عمرانی، توضیح درباره احداث ساختمان اداری منطقه یک که بدون اخذ مجوزهای لازم در حال اجراست مغفول ماند.

وی گفت: اجرای پروژه میدان آذربایجان با اعمال نظر معاون وقت شهردار به شکل غیر قانونی به پیمانکار دیگری سپرده شد و نقشه اجرای آن کاملا تغییر کرد.

اندیش اظهار داشت: متاسفم که در خصوص پروژه های عمرانی مشکل دار، هیچ توضیحی ارائه نمی شود.