خدمات دهی به معلولان متناسب با نیاز جامعه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه ذوالقدر درباره وضعیت خدمات رسانی به معلولان در کشور، گفت: نگاه به معلولین امروزه در سطح جامعه تغییر کرده است و معلولین را نه به عنوان افرادی ناتوان بلکه افرادی دارای محدودیت می شناسند که باید ابزارها، امکانات و نیازهای که بتواند این محدودیت را پوشش داده شود را برای این اقشار بسیار مهم تامین کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از پیش شرطهای لازم برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر معلولین در سطح جامعه و توانمندسازی آنها تدارک امکانات لازم برای تردد در فضای شهری است واین در حالی است که این مهم به عنوان یک تکلیف برای شهرداری ها لحاظ شده است و در این خصوص شهرداری های سراسر کشور موظف هستند ،مناسب سازی فضاهای شهری را اجرایی کنند و صدور پروانه، احداث، بازسازی و پایان کار برای مکان های با کاربرد عمومی مشروط به دسترسی پذیری برای افراد دارای معلولیت است.

وی ادامه داد: خوشبختانه شواهد میدانی گویای اتفاقات مثبتی در سطح شهری نظیر علامت گذاری پیاده روها ، تقاطع ها و میادین و همچنین در خطوط مترو است واین درحالی است که فضاهای ورزشی، بوستان ها، وسایل حمل و نقل برای امکان استفاده معلولان آنگونه که کفایت لازم برای جامعه معلولان را داشته باشد، ندارد اما همین این حد نیز بیانگر تلاش شهرداری ها در راستای فضاسازی شهری است و مهر تاییدی بر اراده شهرداری برای توجه به مطالبات و خواست های شهروندان معلول برای امکان حضور در فضای شهری به عنوان یک حق مدنی دانست.

ذوالقدر افزود:اقدام مثبتی توسط نهاد کتابخانه ملی و نهاد عمومی کتابخانه ها برای استفاده نابینایان از کتابخانه تدارک دیده است و این در حالی است که در این خصوص در شهر تهران دو کتابخانه برای استفاده نابینایان در نظر گرفته شده به طوری که خدمات دهی این کتابخانه ها هم اینک 25 استان کشور را شامل می شود واز همین رو هزینه عضویت و خدمات دهی به نابینایان در این کتابخانه ها کاملا رایگان است به طوری که بعد از تماس نابینا، کتاب های با خط بریل یا صوتی با سیستم پست پیشتاز برای متقاضی ارسال می شود.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر در برنامههای تلویزیونی،گوینده ناشنوایان نیز برای بهره مندی بیشتر ناشنوایان از اخبار و برخی برنامه ها در نظر گرفته می شود که این امر می تواند منجر به بهبود استفاده از ظرفیت سینماها در کشور شود بنابراین باید اقداماتی در نظر گرفته شود که امکان استفاده از فیلم های روی پرده برای ناشنوایان نیز فراهم شود.

ذوالقدر افزود: خدمات دهی متناسب با نیازهای جامعه نیست و متأسفانه درمناطق محروم و شهرهای کوچک این خدمات دهی بسیاری محدودتر است در راستای ارتقاء نقش حمایتی از جامعه معلولان کشور، قانون حمایت از معلولین در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت که بر اساس آن به دنبال ارتقای سطح خدمات رسانی به معلولان هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: برای افزایش ضمانت اجرای این قانون شورای نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و بر اساس مفاد این قانون با ارائه تعریفی شفاف و جامع از دسترسی پذیری، شهرداری ها و سازمان های کشوری را ملزم به رعایت مناسب سازی و دسترسی پذیری در تحقق رعایت حقوق معلولان در نظر داشته که این دسترسی شامل سامانه حمل و نقل، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه ای، محیط فیزیکی، اطلاعات و آموزش و پرورش و فناوری است بنابراین انتظار داریم که شهری بدون مانع با ایجاد ظرفیت حداکثری برای استفاده این گروه از شهروندان مهیا شود.

نایب رییس کمیسون فرهنگی مجلس با بیان اینکه افزایش حضور ومشارکت معلولان در کشور نیازمند توانمندسازی امکانات جامعه است یاداورشد: حمایت ویژه از ناشنویان با نگاه ویژه به زبان اشاره در فیلم‌های سینمایی مد نظر قرار بگیرد.