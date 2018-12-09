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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

رئیس بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه:

۸ اکیپ نظارتی بازار شب یلدا را رصد می‌کنند

۸ اکیپ نظارتی بازار شب یلدا را رصد می‌کنند

کرمانشاه_رئیس بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه گفت:هشت اکیپ ازسوی اتاق اصناف بازار یلدا را در کرمانشاه رصد می کنند.

رامین پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت‌گذاری‌ها توسط کمیسیون نظارت بر قیمت‌ها انجام و بازرسی‌ها نیز بر اساس این قیمت‌گذاری‌های جدید انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری در تهران انجام می شود، افزود: منشا اصلی افزایش قیمت در تهران است وقیمت‌گذاری در سطح شهرستان ها انجام نمی شود.

رئیس بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه گفت: واحدهای صنفی افزایش قیمت را به افزایش قیمت مولدهای انرژی نسبت می دهند و در نهایت آن را به افزایش قیمت دلار و یورو ختم می کنند.

وی درباره رصد بازارشب یلدا گفت: هشت اکیپ ازسوی اتاق اصناف بازار یلدا را در کرمانشاه رصد می کند که از این تعداد سه اکیپ گشت خودرویی و دواکیپ نیز به صورت گشت موتوری به مدت یک هفته بازار شب یلدا را کنترل خواهند کرد.

پهلوانی خواستار خرید مردم از نمایشگاه بین المللی ویژه شب یلدا شد و بیان کرد: مردم می‌توانند مایحتاج مورد نیاز خود را از نمایشگاهی که به مناسبت شب یلدا در کرمانشاه برپا خواهد شد خریداری کنند.

وی  افزود: به منظور نظارت ویژه بر بازار ومقابله با سو استفاده سودجویان با تمام توان نظارت های خود را بر سطح بازار اعمال خواهیم کرد

کد مطلب 4479976

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