کاهش ۲دهم درصدی طلاق به ازای هر هزار زن متاهل

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی در حاشیه صد و دهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در خصوص آمار طلاق گفت: به ازای هر ۱۰۰۰زن متاهل ظرف سه، چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی در برخی مواقع کاهش داشته است، میزان طلاق ۲دهم کاهش داشته است به طوری که آمار از ۸/۴ به ۸/۲رسیده و به ازای هر زن متاهل، طلاق کاهش داشته است.

وی خطاب به کارشناسان گفت: کارشناسان در اظهار نظرهای خود باید دقت لازم را داشته باشند و از مراجع رسمی یعنی سازمان ثبت احوال آمار را بگیرند.

رستم وندی ادامه داد: در اعلام شاخص آماری، بهتر است شاخص های مورد توجه قرار گیرد که نشانگر مناسب تری محسوب شوند. شاخص های جمعیت عمومی و زنان متاهل می تواند شاخص های بهتری برای بیان آمار طلاق باشد.